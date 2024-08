Dani Olmo, tras su impactante debut en Vallecas: "Ha sido inmejorable"

"Desde que llegué llevaba muchos días ansiando este debut. Hacía muchos años que no ganábamos aquí. Ha sido inmejorable". Sonreía todo el rato Dani Olmo. Estaba feliz por su estreno en Vallecas, dejando 45 minutos espectaculares siendo clave para firmar la remontada sobre el Rayo. "La entrada de Dani nos hace daño, mete a Raphinha por fuera y hace entrar a Dani y Pedri. Nos ha hecho daño Olmo", ha reconocido Iñigo Pérez, el entrenador del Rayo.

"Me he sentido muy bien, tenía muchas ganas, estaba físicamente preparado", ha reconocido el exdelantero del Leipzig, quien ha tenido un impacto descomunal con su aparición en la segunda mitad. "Yo jugaré donde me diga el míster, donde me ponga siempre intentaré dar el máximo. He jugado por detrás de Robert", ha dicho Olmo en alusión a que se ha situado justo detrás de Lewandowski. "Puedo jugar en cualquiera de las dos bandas".

Además, el nuevo jugador del Barça considera que le hicieron un penalti que no fue señalado por el colegiado. "Se me ha hecho un poco larga la espera, pero estaba convencido de que llegaría el momento", ha dicho Dani Olmo.