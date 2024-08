Parras: "Contra equipos como el Recreativo debemos demostrar personalidad"

El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, señaló en la víspera de visitar mañana el Nuevo Colombino de Huelva que su equipo debe jugar con personalidad para poder traerse la victoria de uno de los escenarios más imponentes de la Primera Federación.

"Si queremos aspirar a todo tenemos que ir a este tipo de escenarios y demostrar nuestra personalidad para traernos los tres puntos", aseguró el técnico, que para la primera visita de la temporada tendrá las bajas del sancionado Imanol García y del lesionado Mario Losada.

"Estamos en la fase de sumar los tres primeros puntos de la temporada y ganar confianza. Soy optimista porque los jugadores nuevos me han demostrado durante estas semanas de pretemporada que el nivel de adaptación ha sido rápido. En el debut frente al Algeciras no conseguimos ganar, pero estoy tranquilo y me quedo con las cosas positivas. El equipo demostró personalidad", puntualizó.

"Sabemos que esta temporada podemos ir a cualquier campo y competir contra ellos. Hemos ganado en competitividad interna y tenemos nuestras armas, pero si queremos competir de tú a tú contra los grandes proyectos hemos de demostrar personalidad", confesó.

Parras aseguró que su equipo está capacitado para manejar "distintos sistemas, jugar más o menos directo", mostrándose convencido de que "cuando el equipo esté tranquilo y más asentado, demostrará su calidad y ese salto que queremos dar".

En el Nuevo Colombino, explicó que espera a un Recre con una propuesta "muy parecida" a la de la pasada temporada. "Han mantenido a muchos jugadores importantes, también sigue su entrenador. Se trata de un equipo que trata de someter a los rivales a partir de la posesión. Seguro que van a haber minutos en los que nos tocará sufrir, pero tenemos nuestras armas", advirtió