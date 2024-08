El Alcoyano reacciona a tiempo ante el Recreativo

Primer desplazamiento del Alcoyano con la idea de sumar de tres al feudo del Recreativo de Huelva que buscaba en su casa quedarse con los puntos en liza en la presentación ante los suyos. Fue el arranque del encuentro de intento de balón local en pos de área de Manu García, algo que no tradujo de salida en ocasiones de peligro ya que los de Vicente Parras sostuvieron los impulsos locales de golpear primero. Acabaría el Recreativo por atinar minutos antes de llegar al cuarto de hora, acción que hizo buena tras una contra el conjunto local, partiendo en carrera David del Pozo y que desde área grande, Caye Quintana ajustaba lejos de Manu García y poner en ventaja a los del Colombino. Con el gol el Recreativo tuvo opción de pisar área del Alcoyano al que volvió a llevar peligro con un cabezazo del ex herculano Cesar Moreno que acabaría en saque de esquina. Estaba el Recreativo más cómodo sobre el césped a la hora de buscar área del equipo alicantino que poco a poco intentaba que estos no vieran parcela alcoyanista.

El Alcoyano fue entrando en el encuentro, intentó dar réplica y buscó con más esférico poner en aprietos la zona defensiva de un decano que tampoco concedía atrás ocasiones para que los de Parras equilibrasen el partido. El partido entraba en el tramo final del primer periodo, con un añadido que sería favorable al Alcoyano, para anotar el empate en una acción bien resuelta por Ferni tras un esférico dividido en área local con el que superaba a Rubén Galvez y dejaba el empate a un gol al paso por vestuarios, con un Alcoyano que se recomponía del inicial gol local tras una contra con el que se colocaba en desventaja el equipo alicantino.

Tras el descanso el Recreativo cargó de nuevo sobre área de Manu García con una primera acción ejecutada por Dani Perejón, acción que el meta alicantino desbarataba, impidiendo así que el conjunto local se pusiera por delante. Los locales crecían y buscaban nuevamente área de un Alcoyano al que le costaba de inicio llegar a generar con peligro ocasiones sobre área de Rubén Gálvez.

Transitaba el encuentro camino del cuarto de hora final con un resultado que dejaba a medias a ambos rivales, con ocasiones por parte y parte en un par de remates de cabeza, primero para el Alcoyano con el que conectó Niang y la réplica del Recreativo una vez más con un peligroso Caye Quintana que en ambas acciones, pudieron desnivelar el marcador. Los minutos finales buscaban al rival más ambicioso y que apostase por llevarse los tres puntos en liza, siendo, sin embargo, el reparto de puntos final el resultado, otra vez de empate a un gol para el Alcoyano que volverá el próximo fin de semana ante el Real Murcia en el Collao, intentar estrenarse con el primer triunfo de la temporada.

Ficha técnica:

Recreativo Huelva: Rubén Galvez, Alex Galvez (Becken, 86'), Raúl Navas, Luis Alcalde (Bekkouche, 64'), Caye Quintana (Pablo Caballero, 76'), Antonio Domínguez (Soto, 64'), Cesar Moreno, David del Pozo, Dani Perejón, Zelu (Paolo, 76') y Davinchi.

Alcoyano CD: Manu García, Pichu Atienza, Ferni, Dani Molina (Sergi López, 67'), Cristian Herrera (Albisua, 67'), Borja Granero (Niang, 57'), Javi Antón (Andres Rodríguez, 80'), Lara (Primi, 57'), Undabarrena, Jon Rojo y Pastrana.

Goles: (1-0) Caye Quintana, 12' (1-1) Ferni, 45+3'

Árbitro: Pérez Peraza (comité canario). TA por los locales a Cesar Moreno y por los visitantes a Ferni, Lara y Pichu Atienza.

Incidencias: Nuevo Colombino.