El calvario de Ceballos no cesa: lesionado al menos dos meses tras su primera titularidad

La temporada no ha podido empezar peor para Dani Ceballos, jugador del Real Madrid que este domingo vivía su primera titularidad contra el Betis después de haber sido superado por sus compañeros en las rotaciones. No pudo aprovechar la oportunidad en un partido del que salió lesionado, tal y como comunicó el club blanco. El mediocampista sufre "un esguince grado III con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho" que le mantendrá, al menos, dos meses fuera. Se une a una enfermería de la que también están Bellingham y Camavinga.

La salida bloqueada al Betis y el cariño de Carletto

La baja del utrerano agrava las deficiencias que han surgido en el centro del campo en el inicio de temporada del Real Madrid, incapaz de suplir la ausencia de Kroos. Ceballos es el último jugador al que Carletto dio la batuta, tras intentarlo con Modric y Güler con éxito desigual, pero igualmente negativo. Para el andaluz, la titularidad frente al Betis le permitía salir del encierro en el que se había sentido en este arranque de curso, donde solo acumulaba un puñado de minutos. A esto hay que sumarle el bloqueo del club a su salida al club verdiblanco al no satisfacer las condiciones económicas.

Aunque Ceballos sufrió varios encontronazos en el partido no se percibió que tuviera molestias cuando fue cambiado en el minuto 65 por Brahim. Salió a la carrera poco después de reclamar que había sufrido un penalti por parte de Sabaly. Las lesiones siempre son un contratiempo, pero en el caso del centrocampista llega en el peor momento, después de la declaración pública de Ancelotti a favor de su utilidad.

"Ceballos es un jugador muy importante para nosotros. Es cierto que no ha tenido los minutos que merecía, pero estamos contentos de que se haya quedado y va a ser muy útil para el equipo", explicó el italiano después de que el Real Madrid no llegase a un acuerdo con Betis, a pesar de haber voluntad en las negociaciones. Con contrato hasta 2027, el valor de Ceballos era de 20 millones, una cantidad muy alejada de los estándares actuales del equipo verdiblanco, que optó por traer de vuelta a Lo Celso por cinco millones.

Dani Ceballos controla un balón frente a un rival en el Real Madrid - Betis. / LAP

Del ruego en Gran Canaria a otro paso atrás

En los prolegómenos al partido entre madridistas y béticos, la afición de ambos equipos valoró la situación del jugador. Los visitantes consideraban que Ceballos estaba "secuestrado" mientras que los locales no defendieron la permanencia o no del utrerano. Se refirieron a su precio, "porque este club no es vendedor y aquí hay que pagar". Antes de su titularidad en el Bernabéu, Ceballos se pasó todo el partido contra la UD Las Palmas rogando a Ancelotti tener minutos. No a gritos, pero sí con una mirada que se podía ver hasta por televisión.

El mediocentro había visto cómo en el inicio de temporada le pasaron por delante todos en la rotación. Además de Bellingham, como impone la lógica, también Brahim y Güler. Y eso pese a la lesión del inglés y la salida de Kroos. Si hay un perfil que Carletto buscaba era el de jugador con poso y creatividad. El problema para el bético es que lleva en esa situación pendular desde que llegó al Real Madrid, donde nunca ha superado los 2.000 minutos por temporada.

Hay una imagen que define el paso de Ceballos por el equipo blanco, al que llegó en 2017. Es la final de la Decimocuarta, cuando salió en el último minuto de la final que el Real Madrid ganó al Liverpool en París para sustituir a Luka Modric. Llamado a ser la batuta del equipo como relevo natural del croata, siempre se ha quedado en la rampa de salida, algo que además ha minado su moral y le ha cerrado las puertas de la selección. Esta lesión no hace más que agravar su situación.