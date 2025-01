Mir: "Creo que tengo una gran plantilla y que tampoco estamos tan mal"

El técnico Vicente Mir aseguró en su presentación como nuevo entrenador del Alcoyano, que confía en su tercera etapa en el club mejorar las dos anteriores y que se plantea como primer objetivo en la vuelta a la competición el próximo 11 de enero "salir" de la zona en la que están. "Vengo a conseguir resultados y a intentar mejor la confianza del equipo. El primer objetivo es salir de la zona en la que estamos y para ello hemos de conseguir ganar al Castilla, que es nuestro primer partido. Hay equipo y plantilla para ello, pero hay que ir poco a poco. He hablado con algunos jugadores y me han dicho que anímicamente no estaban fuertes. Hay que cambiar ese chip", precisó.

Mir afirmó que sigue siendo la misma persona que se fue por la puerta de atrás en las dos anteriores etapas en el club. "Puedo parecer una persona prepotente, pero me considero humilde y trabajador. Tengo mucha personalidad y quien quiera ver otras cosas no las va a ver. Siempre diré lo que pienso. Como entrenador he pasado por grandes clubes de la Comunidad y luego no me ha importado entrenar en Tercera Federación. En eso no he cambiado, sigo siendo el mismo", afirmó.

Mir, durante su presentación como nuevo entrenador del Alcoyano. / Juani Ruz

"Espero que esta tercera vez sea la vencida y que salga un buen año. Es cierto que las otras dos no terminaron bien porque el equipo acabó descendiendo a Tercera División y el Alcoyano es un gran club que merece estar mucho más arriba de esa categoría", aseguró el técnico, que estuvo en el club en la campaña 1995-96 como jugador y en la 2018-19 ya en un banquillo.

Mir rehusó hablar del "play-off" de ascenso, que fue el objetivo que se marcó el club a comienzos de temporada cuando comenzó la competición. "Si lo conseguimos, mucho mejor, pero si no es posible, lo primero que tenemos que intentar es salir de ahí para intentar no pasar apuros al final. Dentro de ocho jornadas podremos sacar mejores conclusiones, si aspiramos a todo y estamos entre los cinco primeros o tenemos que conformarnos con salvarnos", apuntó. El nuevo técnico del Alcoyano prefirió no hablar demasiado del mercado invernal. "A día de hoy no se ha planteado nada, creo que tengo una gran plantilla y tampoco estamos tan mal. Arriba hay mucha magia con jugadores de calidad que, si se ponen bien, pueden dar muchas alegrías", valoró.

Vicente Mir, sonriente sobre el césped de El Collao. / Juani Ruz

Mir señaló la necesidad de sumar puntos en casa como una de las claves de la mejoría del equipo, que en El Collao no gana desde hace más de dos meses. "Fuera hay que conseguir el máximo de puntos, pero en casa hemos de ganar y en la segunda vuelta tenemos que hacer bastantes más puntos de los que se han hecho en la primera. Es fundamental. En casa hemos de ser un equipo intenso, que juega sobre todo en campo contrario", explicó. De hecho, el técnico espera un buen recibimiento de la afición y confía en verla "a muerte con el equipo" porque dijo que "es fundamental que estén al 100 por 100 porque los rivales temen El Collao y la afición del Alcoyano gana partidos". "Si anima, vamos a lograr muchas victorias", aseguró.