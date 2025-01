El Real Madrid recurrirá la expulsión de Vinicius, que podría jugar la Supercopa gracias a la "benévola" redacción del acta arbitral

El Real Madrid está "indignado" con la expulsión de Vinicius por parte de Soto Grado y de Muñiz Ruiz, árbitro de VAR. Desde el club se insiste en que no se ha juzgado de forma firme la jugada entre el brasileño y Dimitrievski. En las imágenes del VAR, según el Real Madrid, no se ha juzgado con exactitud lo sucedido en el césped porque el cuerpo arbitral obvia la provocación del portero del Valencia y su exageración en la caída.

La redacción del acta ayuda

Sobre la sanción al jugador madridista se habló de un posible castigo de cuatro partidos como mínimo, ya que se consideraba que se había producido una agresión de Vinicius, pero la redacción del acta de Soto Grado no habla de agresión y eso será favorable para el jugador del Real Madrid. "En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa empleando fuerza no insignificante", advierte el colegiado en su informe. Una redacción que fue muy criticada por el exárbitro Iturralde González, en la cadena SER: "Ha sido muy benévolo porque da pie a cambiar el artículo al que agarrarse para la sanción. De lo que dice en el audio de la jugada a lo que viene redactado en el acta, hay un trecho muy muy grande".

Si hubiera puesto agrede en lugar de golpea, está tipificado un castigo de cuatro a doce partidos, como refleja el artículo 103. Y con ello se perdería la Supercopa, pero eso no ocurrirá porque la sanción, en función a lo redactado por el colegiado en el acta, apunta a dos partidos, que serán los siguientes a celebrar en el campeonato de Liga al no considerarse un hecho de gravedad y sí un lance más del partido por la forma en que lo ha redactado Soto Grado.

Lo que parece claro, o al menos eso cree el club que pasará, es que la sanción sea de dos partidos porque en los casos en que la expulsión se debe a situaciones en la que el jugador no puede disputar el balón, el reglamento dictamina una sanción de "al menos, dos partidos", como dice el artículo 121 del código disciplinario. Y eso es precisamente lo pone el acta.

Además, el Real Madrid en su recurso para reducir la sanción también incidirá en el factor atenuante del golpe que Dimitrevski propina previamente a Vinicius, que entienden como una provocación del rival. El Comité de Competición fallará antes del lunes, porque ese día juega el Real Madrid su partido de Copa. El jugador pidió perdón al equipo en sus redes sociales con un mensaje que encendió al valencianismo, porque llevaba el gesto del signo de la victoria con los dedos, que en la afición rival se entiende como otra provocación del brasileño, que durante el partido hizo varias veces el gesto del número 2, en relación al posible descenso a Segunda el Valencia, cuando desde la grada los valencianistas le gritaban "tonto, tonto". Es la segunda expulsión de Vinicius con el Real Madrid y de nuevo ocurrió en Mestalla, un campo maldito para el brasileño.