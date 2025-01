El Manchester United resurge y da guerra al todopoderoso Liverpool en Anfield

El Liverpool y el Manchester United hicieron pasar un gran rato a los espectadores de Anfield y a los que vieron el partido por televisión. Acabó en empate un encuentro que los dos pudieron ganar (2-2). Fueron 90 minutos enloquecidos, sin respiro, de ritmo trepidante, bajo una lluvia pertinaz y con un marcador final que frustró al líder e inyectó autoestima a los 'diablos rojos', en época de vacas flacas.

El Liverpool se mantiene en cabeza de forma holgada, a seis puntos del segundo, el Arsenal, y además con un partido menos. Al United hay que buscarlo en la zona baja de la tabla, ahora decimotercero, más cerca del descenso que de los puestos nobles. Aun así, Ruben Amorim, después de 12 partidos a los mandos en sustitución de Ten Hag, pudo analizar al fin con orgullo el comportamiento de su equipo.

Todo apuntaba a que el Liverpool atropellaría al United, pero no sucedió eso, ni mucho menos. Cierto es que el cuadro de Arne Slot pudo subir un 2-0 en su furiosa salida al campo. Suerte de Onana, el cancerbero criado en La Masia. Sin embargo, el United se repuso, mostró orgullo, y liderado por Bruno Fernandes, elegido hombre del partido, dio la cara en Anfield. Magnífico escenario para resurgir y sentirse de nuevo un equipo importante.

La motivación de Fernandes

El conjunto de Manchester se adelantó con un tanto de Lisandro Martínez (m. 52). Luego el Liverpool reaccionó con los tantos de Gakpo (m. 59) y Salah (m. 70, de penalti). A diez minutos del final empató Diallo, un diablillo de jugador. En la última acción del partido, ya en tiempo de descuento, Harry Maguire recibió un pase estelar en el área, pero su torpe remate con el pie se fue alto. Qué gran golpe de efecto habría sido. Maguire no era el jugador que un seguidor del United hubiera elegido para disponer de esa gran ocasión.

"Estoy bastante molesto porque si demostramos esto hoy contra el Liverpool, ¿por qué no podemos hacerlo todas las semanas? Dijimos antes del partido que necesitamos mucho más de nosotros mismos para sacar algo de esta temporada. Necesitamos mirar hacia adelante. Necesitamos más. No me preocupaba que la gente se esforzara hoy porque es el Liverpool, todos intentarán hacerlo lo mejor posible. Estoy más preocupado por el Southampton", dijo Fernandes tras el duelo.

"Hoy se trataba de jugar con algo de pasión. Tienes las tácticas, pero al final del día necesitas ponerte a trabajar y es por eso que sacamos algo del partido de hoy. No puede detenerse aquí. Tenemos que trasladar esta frustración a los próximos partidos. Entender que este tiene que ser nuestro nivel, y si podemos hacerlo en Anfield, tenemos que hacerlo todas las semanas", dijo en busca de la motivación del vestuario del United.