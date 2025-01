Hansi Flick, resignado por el 'caso Olmo - Pau Víctor': "Es la situación que tenemos"

La sombra del caso Dani Olmo y Pau Víctor todavía planeaba por la sala de prensa habilitada para la previa de semifinales de la Supercopa de España 2025 entre Athletic Club y FC Barcelona.

Hansi Flick entró justo después de Raphinha, uno de los capitanes que se 'pasó' de sincero ante los micrófonos. Rostro concentrado, como el que se esperaría de cualquier entrenador a poco más de 24 horas de jugarse el pase a la final para competir por el primer título de su trayectoría como técnico del Barça.

La parte deportiva, como era de esperar, pasó a un segundo plano rápidamente. La inscripción de Olmo y Pau Víctor, todavía sin resolver en el momento en el que Flick se puso delante de los micrófonos, captó absolutamente toda la atención de la sala de prensa, sedienta de novedades ante la falta de respuestas del club, que en su último comunicado ya avisó que no se pronunciaría hasta la resolución del caso, y del CSD, órgano que debe responder a la petición azulgrana sobre la cautelarísima de ambos jugadores y que sigue sin dar luz verde.

"¿Olmo y Pau Víctor? Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Es la situación que tenemos. Siempre es bueno tenerles a todos. Ambos son jugadores excelentes, Olmo puede cambiar cualquier partido pero lo tenemos que aceptar. También es una manera de que el equipo esté más junto", comentó Flick.

Más allá del aspecto futbolístico, Hansi también tuvo muy presente el aspecto personal con Dani y Pau. Aunque entienden la situación, no es fácil para un futbolista no poder jugar por motivos ajenos a su voluntad, una situación que Flick sabe que tiene que gestionar con delicadeza. "Tengo que hablar con todos los jugadores, no es fácil para ellos ni el equipo", apuntó con un gesto en el que se reflajaba las pocas ganas que tenía de tratar un tema que todavía taerará cola durante toda la semana, y más si el club sigue vivo en la competición con la posibilidad que tanto Olmo y Pau Víctor puedan jugar una hipotética final.

Y por fin, fútbol

Y es que el alemán, a diferencia de Xavi en la últimas temporadas o Pep Guardiola en su día, no está acostumbrado a tener que dar la cara por los asuntos que sobrepasan sus funciones como técnico, por eso se siente mucho más cómodo cuando todo vuelve al terreno deportivo y se habla de lo que más controla: el fútbol.

"Cualquier equipo que esté aquí quiere ganar el título, también para nosotros es así. El último partido ante el Atlético de Madrid lo único negativo fue la derrota, pero la forma que jugamos fue muy buena y tenemos que llevar esa confianza para mañana ante el Athletic", comentó sobre el momento deportivo de un Barça que también sumó confianza con el buen estreno de Copa del Rey en Barbastro.

"Siento que el equipo está listo y tienen toda la fuerza para enfocarnos solo en esto, en el fútbol y en la Supercopa de España. Estamos centrados en el partido de mañana, para ganarlo. Si ganamos títulos será muy importante para nosotros. Estamos listos para demostrar que estamos bien", repitió para remarcar las ganas con la que ve a sus jugadores pese a la incertidumbre que rodea al vestuario.

Respuesta contundente a Raphinha

El alemán, lejos de evitar la pregunta sobre las palabras de Raphinha en las que el brasileño confesó que se lo pensaría dos veces en fichar por el Barça tras el 'caso Olmo-Pau Víctor', cerró filas con el club y dio muestras una vez más de lealtad a la gestión de Laporta y su junta en estos momentos delicados: "No lo sé, lo que puedo decir es que yo tengo la seguridad de que cuando yo estaba en esta situación, yo conozco el club y sé perfectamente lo que está pasando, lo inmenso que es este club y la gente que está a tu alrededor, yo creo que firmaría sí o sí. Es algo fenomenal, poder trabajar con gente así. Esto es fácil para mí", espetó un Flick completamente convencido del proyecto azulgrana más allás de las dificultades con las inscripciones.