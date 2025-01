Raphinha: "Si estuviera en otro club y viera lo de Olmo y Pau Víctor me pensaría si venir al Barcelona"

Regresa Raphinha para jugar con el Barcelona. No le gusta perderse ni un partido amistoso ante un Tercera RFEF. Es por eso que el brasileño, que no fue a Barbastro para el duelo de Copa del conjunto azulgana, espera con ansia esa semifinal de la Supercopa de España que enfrenta este miércoles en Yeda (Arabia Saudí) a su equipo ante el Athletic. Está con hambre de títulos y quiere mantener en este 2025 su brutal arranque de temporada.

Uno de los intocables de Hansi Flick, el de Porto Alegre está formando una sociedad mortífera junto a Lewandowski y Lamine Yamal en el tridente ofensivo. Para el técnico germano se ha erigido en una especie de extensión sobre el terreno de juego, en un estandarte. Luciendo el brazalete de capitán durante prácticamente toda la primera vuelta.

El club eligió al ex del Leeds para hablar en rueda de prensa en la previa de esa primera semifinal entre Barcelona y equipo bilbaíno. Con un billete en juego para la gran final del domingo en el King Abdullah Sports City Stadium. Y con una espina clavada del año pasado tras la dolorosa derrota en la gran final ante el Real Madrid.

Temas estrella

Lógicamente, el tema estrella, el caso de Pau Víctor y Dani Olmo, ha sido el más 'sobado'. Cuatro preguntas sobre ello. "Es una situación bastante complicada para nosotros y para ellos. Es complicada y delicada, pero estamos intentando que no sea tan difícil para ellos. Ojalá se pueda resolver lo más rápido posible", comenzó diciendo.

Sobre el mensaje del Barcelona, de Laporta y de Flick: "La verdad es que es una situación complicada, solo quien está en la situación te puede decir lo que siente o lo que puede decidir. Es una situación que tienen que esperar a ver lo que va a pasar, en el club nos dicen que están positivos de que las cosas se van a resolver lo más rápido posible, pero es una situación complicada y para Dani y Pau es difícil lidiar con esta situación".

Y quizás en la respuesta en la que más contundente estuvo Raphinha fue cuando se le preguntó sobre si cree que la situación con ambos puede frenar a futuros fichajes para el Barça: "Creo que sí, no te puedo decir que no, porque sino te mentiría y no soy el tipo de persona que me gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que están viendo Pau y Dani seguramente me lo pensaría, si vengo aquí o a otro club. Pero cuando yo fiché por el Barça sabía la situación que había en el club, vi que tenía un porcentaje de posibilidades de jugar con esta camiseta y esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada".

La relevancia de la Supercopa

Acerca de la importancia del torneo y de cómo la afrontan, el gaúcho cree que "un título da confianza a cualquier equipo. Nosotros, que estamos aquí, tenemos que estar listos para pelear por todo. Ahora tenemos la oportunidad a media temporada de pelear por un título y nos puede dar mucha confianza para lo que viene. Es un trofeo super importante. Juegan los dos mejores de Liga y los dos mejores de Copa. Poder disputar el título entre los mejores es espectacular. Estamos centrados en dar lo mejor, no afecta en la Liga ni en las otras Copas. Ganar solo nos motiva más durante la temporada".

Uno de los grandes peligros del rival del Barça en esta semifinal serán los hermanos Williams: "Sabemos la calidad que tiene el Athletic y sabemos el potencial de sus jugadores, como Nico e Iñaki. Esperamos hacer nuestro mejor partido tanto defensivamente, para poder pararlos, como ofensivamente, para marcar goles y poder conseguir la victoria".