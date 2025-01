El Barça le ofrece al Betis a Ansu Fati y la entidad verdiblanca lo ve con buenos ojos

Uno de los nombres de este mercado invernal puede ser el de Ansu Fati, que sólo ha participado en 8 encuentros con el Fútbol Club Barcelona esta temporada y ahora puede hacer las maletas en busca de más minutos para volver a sentirse futbolista con el Betis como posible destino.

Las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, determinantes

Como aseguraba Sport, el Sevilla no será una opción para Ansu Fati por el caso Dani Olmo, vetando cualquier movimiento que pudiera producirse entre la entidad azulgrana y la sevillista. Con los nervionenses descartados para la incorporación y el Barça necesitado de cuadrar cuentas y en serios apuros económicos, el Real Betis aparece como alternativa para que el extremo recale hasta final de temporada como ha podido saber El Correo de Andalucía.

El caso de Dani Olmo y Pau Víctor podría tener un giro favorable para el Barcelona. El Consejo Superior de Deportes (CSD) estaría considerando conceder una medida cautelar que permitiría inscribir a ambos futbolistas de manera provisional. Esta decisión, aunque aún no es oficial, significaría un gran alivio para el club azulgrana y su entrenador, Hansi Flick.

Sin embargo, esta medida cautelar llegaría justo a tiempo para una hipotética final de la Supercopa, pero no para la semifinal que disputa el Barça en unas horas frente al Athletic Club.

Ansu Fati, un ofrecimiento real al Betis

A la cúpula verdiblanca ha llegado el nombre de Ansu Fati, que ha sido ofrecido al conjunto de Manuel Pellegrini hasta el próximo mercado veraniego, momento en el que se estudiaría una futura continuidad del nacido en Guinea-Bissau el 31 de octubre de 2002.

Lo importante de la operación radica en que el propio Fútbol Club Barcelona asumiría la ficha del extremo, en su totalidad o un porcentaje elevado, algo que abre las puertas a Ansu, que ya tuvo que salir cedido el año pasado al Brighton y que esta campaña comenzó bajo los mandos de Hansi Flick pero su protagonismo es escaso. Por ofrecer cifras, el jugador cobra 6 millones netos, por lo que al restar media temporada serían 3M. De esa parte el Betis como mucho tendría que pagar el 20%, haciéndose cargo el conjunto culé del resto de su ficha.

No está sólo el cuadro verdiblanco tras Ansu Fati, ya que tiene a Valencia y Girona como competidores. El conjunto ché juega con Jorge Mendes a su favor, muy implicado en las operaciones de la capital del Turia, y los gerundenses con Eric García, un jugador como el extremo que no cuenta para Flick y que puede salir a Montilivi por 10 millones de euros. Con el acuerdo del central iría Ansu a Girona, algo que no lo obligaría a mover de residencia y al que se lo dejarían muy barato salvo que Ansu elija al Betis.

La idea del Barça es que recupere minutos y vuelva a mostrar una versión parecida a la que ofreció en el Brighton antes de lesionarse. Por su musculatura, Ansu Fati necesita mucha regularidad para brillar y con Manuel Pellegrini podría tener esa participación que demanda tanto el equipo azulgrana como el propio jugador, decidido a salir en este mercado invernal para salir traspasado en verano, ya que tiene contrato hasta 2028.

Pau Víctor, clave

El CSD va a permitir al Barça de Joan Laporta inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, y con el segundo ya hubo acercamientos y estuvo muy cerca si finalmente rescindía. En ese escenario Ansu Fati no podía salir y era Pau Víctor el que llegaba al Betis, para entrar los culés en la regla del 1:1, hasta verano y luego se estudiaría una compra compartida como se hizo con Chadi Riad en su día o una operación semejante a la de Vitor Roque.

Con la cautelar en marcha todo ha virado y es el 10 del Barcelona quien tiene al conjunto verdiblanco bien posicionado para otorgarle minutos hasta final de la presente campaña en calidad de cedido. En verano, la puerta de Pau Víctor también sigue abierta por el momento.