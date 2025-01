El equipo femenino del Patín Raspeig aspira al ascenso

El equipo de OK Liga Plata del Patín Raspeig se apuntó una victoria más en el primer partido de este 2025. En la mitad de la tabla, con un partido menos, se acerca a las posiciones de cabeza y se posiciona como un equipo aspirante a todo. Un juego con cada vez más intensidad y definición le dan al equipo más confianza en este final de la primera vuelta de la liga. Es el único equipo de la Comunidad Valenciana que juega en esta liga y que de seguir así podría seguir haciendo historia y alcanzar la OK Liga Iberdrola, máxima categoría nacional femenino de este deporte. Por otro lado, el equipo masculino de OK Liga Bronce Sur mejora sus puestos con respecto al año anterior, también con un partido menos, y se acerca a los primeros 4 puestos de la liga, definiendo un juego más competitivo y de mayor ritmo, lo que permite superar las posiciones de la pasada edicion. Este sábado el equipo femenino se mide en casa con el Hockeyemotion de Vitoria donde espera sumar tres puntos más, y el masculino disputa en Alcobendas un partido importante para seguir subiendo puestos en su categoría. "Desde el club, agradecemos el apoyo que nuestro Ayuntamiento, a nuestro deporte así como a los patrocinadores como Suma Gestion Tributaria, Fundacion Trinidad Alfonso y la Diputacion de Alicante. Gracias a todos por hacer posible que San Vicente esté luchando en las mejores ligas de este deporte a nivel nacional", afirma la entidad en un comunicado.