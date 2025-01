Rocamora: "La Liga Europea es un premio y vamos a disfrutarla al máximo"

El técnico del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que disputar la fase de grupos de la Liga Europea, competición en la que debuta su equipo este domingo, es un "premio" que tanto él como sus jugadoras desean "disfrutar al máximo".

El equipo ilicitano debutará el domingo ante el conjunto rumano del HC Dunarea Braila, equipo al que Rocamora consideró como el "gran favorito" para quedar primero en un grupo en el que también están el Thüringer HC de Alemania y el Larvik HK de Noruega.

"Tuvimos suerte en el sorteo, porque la teoría dice que no tenemos opciones de pasar, así que vamos a disfrutar", dijo el oriolano, quien añadió que el Dunarea Braila es un equipo confeccionado para ganar la competición.

"Ojalá las chicas puedan disfrutar de esto y no se atenacen de un escenario tan bonito", incidió Rocamora, quien recordó que el objetivo del equipo, formado por jugadoras muy jóvenes, es crecer y evolucionar.

El técnico agradeció el trabajo de la directiva que preside Juanjo Ávila para obtener "los recursos necesarios" para competir en Europa y respaldarle "al 99%" en las decisiones deportivas.

Rocamora afirmó que, tras un inicio de temporada errático, el equipo llega a esta ronda europea en un momento de "construcción". "Somos más sólidos a nivel defensivo y hemos encontrado estabilidad en la portería, pero convertimos a las porteras rivales en las mejores del mundo y eso es porque falta calidad en el lanzamiento", reflexionó.

"Nos faltan cosas, pero es que tenemos un equipo muy joven y el tiempo no se puede comprar", añadió Rocamora, que deseó que lo que pase en Rumanía no afecte a su equipo para la Liga. Rocamora elogió el nivel deportivo de la liga rumana, para él la mejor de Europa, y reconoció que le hubiera gustado tener cerrada ya su renovación en el equipo ilicitano. "Estamos hablando y mi intención es seguir aquí el mayor tiempo posible. Aquí me encuentro en la gloria mientras el club mantenga esa ambición por ser cada día mejor, aunque cada vez es más complicado con los recursos que tenemos", explicó. "Ojalá haya noticias pronto, pero me hubiera gustado solucionarlo antes", confesó el entrenador del Atticgo Elche.