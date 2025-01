Vicente Mir debuta con el Alcoyano frente al Real Madrid-Castilla

El Alcoyano comienza el nuevo año este sábado (19.30 horas) con un partido clave en el campo de un Real Madrid-Castilla que ahora mismo es el rival que marca la línea del descenso y con el aliciente añadido de ser el estreno de Vicente Mir en el banquillo blanquiazul.

La visita al Alfredo di Stéfano es uno de los partidos señalados en rojo en el calendario del Alcoyano por la transcendencia del choque. Se añade a la magnitud del escenario, que enfrente estará un equipo que ahora mismo es un rival directo, puesto que ambos se encuentran distanciados a dos puntos en la clasificación, ventaja que los blanquiazules quieren que lejos de menguar vaya en aumento en este choque. A todo ello, en el banquillo del Deportivo se producirá el debut de Vicente Mir, tercer entrenador de la temporada tras la destitución de Vicente Parras a comienzos de noviembre pasada y el regreso de Juli Cerdá como segundo entrenador, después de seis partidos como responsable técnico.

Esta será la tercera visita al Alfredo di Stéfano en las últimas cuatro temporadas, con cara y cruz en las dos anteriores. En abril de 2021 se logró ganar 1-2 con un gol de Ángel López en el descuento y el pasado curso se perdió por 3-1, con exhibición ese día de Nico Paz, actualmente en el Como italiano.

Vicente Mir no podrá contar en su estreno como entrenador del Alcoyano en su tercera etapa en el club con el central Pichu Atienza, que vio en el último partido de 2024 la quinta amarilla y tiene un partido de sanción. La duda será el extremo Javi Antón, con molestias físicas.

El posible once puede estar integrado por: Manu García en la portería; Sergi López, Primi, Borja Granero y Farru en defensa; Pastrana, Imanol, Undabarrena y Ferni en el centro del campo; Dani Molina y Mario Losada en ataque.

Las palabras de Vicente Mir

El nuevo técnico del Alcoyano, Vicente Mir, aseguró que apostará mañana, en su estreno en el banquillo del equipo frente al Real Madrid-Castilla en el Alfredo Di Stéfano, por "un equipo ofensivo" con la idea de romper la dinámica actual de malos resultados.

"Tengo el once en mi cabeza, pero no quiero dar pistas. Soy un entrenador nuevo al que no conoce nuestro rival y quiero aprovechar esa pequeña ventaja que tenemos. Será un equipo ofensivo, no con ocho defensas, que quiera el balón y sea agresivo e intenso", explicó el valenciano, en víspera de su debut.

"Me vale todo lo que sea sumar, pero me gustaría dar una buena imagen y ver bien a mi equipo, no que hiciera un desastre de partido, aunque donde verdaderamente hemos de hacernos fuertes es en nuestra casa, que es donde se consiguen los objetivos", precisó.

El técnico dijo que espera un debut complicado ante un equipo que marca el descenso y que está a solo dos puntos del Alcoyano.

"Ellos van a intentar someterte, incluso habrá momentos del partido en los que debamos defendernos, pero es ahí donde debemos saber leer el partido para saber aprovechar sus debilidades a campo abierto. Vamos a salir a ganar, pero si en el minuto 85 no podemos lograrlo, lo que vamos a intentar es no perder el partido en cinco minutos", desveló.

El nuevo técnico del Alcoyano ha aprovechado esta semana y media desde su designación para realizar una pequeña pretemporada y así poder conocer a sus nuevos futbolistas.

"Los resultados lo cambian todo. He visto a un equipo bastante enchufado, no solo a once futbolistas, sino a casi toda la plantilla. Me da garantías de que puedo sacar un buen rendimiento a esta plantilla. Que vayamos a ser un equipo más ofensivo que defensivo no quiere decir que no defendamos bien", apuntó.

Mir, que fue contratado antes de Navidad, es el tercer entrenador de un equipo que comenzó al mando de Vicente Parras y que estuvo después dirigido seis partidos por Juli Cerdá, que era su ayudante. El técnico ya estuvo en la entidad en dos etapas, una como jugador y otra como entrenador, y en ambos casos el equipo descendió a Tercera.

Su amistad con Juan Carlos Ramírez, propietario del club y con quien coincidió en el Hércules, fue determinante para su fichaje tras dos temporadas y media en el Torrent, equipo de Segunda Federación.