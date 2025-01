Felipe Orts logra su séptimo título consecutivo de campeón de España

El vilero Felipe Orts (Ridley Racing Team) cumplió con los pronósticos y se proclamó por séptima vez campeón de España de ciclocrós, en tanto que Sofía Rodríguez acabó con el favoritismo de Lucía González (Nesta MMR Cycling Team) y se coronó por primera vez al ser la más fuerte en el embarrado recorrido diseñado en As Pontes (A Coruña).

Orts, que este año ha conseguido podios históricos en pruebas de la Copa del Mundo, no dio la más mínima opción a sus rivales en un trazado que obligó a los participantes a echar pie al barro y la bicicleta al hombro.

El corredor de Villajoyosa superó con notable claridad desde el principio a Jofre Cullell (BH Coloma Team), que llegó a 1:25, y Mario Junquera (Fed. Asturias), que cerró el podio a 2:55, mientras que la cuarta plaza fue para David Ovin (Sellon Bici Center), cuarto a nada menos que 6:12.

"Era una carrera muy complicada, siempre digo que el Campeonato de España es una carrera con mucha presión, pero es verdad que me he encontrado muy bien, tenía margen y he corrido como me gusta, a mi ritmo, sin fallar y tenemos el séptimo título elite consecutivo, o sea que más feliz imposible", afirmó Orts tras su nuevo cetro nacional.

Campeona femenina

Previamente, en la prueba femenina, Sofía Rodríguez ganó la batalla del barro a Lucía González y Sara Cueto, de las que se distanció en la segunda vuelta precisamente en un tramo en el que era imposible rodar encima la bicicleta y había que ir con ella al hombro.

En ese momento abrió un hueco ya imposible para Cueto, en tanto que Lucía González se quedaba mucho más rezagada, víctima de la dureza del recorrido. Rodríguez no aflojó un ápice y se lanzó a por la victoria sin remisión.

Felipe Orts, junto a las campeonas femenina y sub-23 / RFEC

La corredora del Nesta MMR Cycling Team se impuso con un crono de 42:50, con 49 segundos de ventaja sobre su compañera y gran favorita a priori Lucía González, que reaccionó en la última vuelta y rebasó a Sara Cueto (F. Asturias), tercera a 1:10, mientras que Alicia González (Nesta MMR) fue cuarta a 2:02.

"Estoy supercontenta. Eran unas circunstancias del circuito muy duras pero he sabido gestionar muy bien las fuerzas para llegar al final con un poco de gas necesario para conseguir la victoria", comentó Sofía Rodríguez.