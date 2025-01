El EÓN Alicante prescinde de su capitán David Jiménez

El capitán del Horneo EÓN Alicante, David Jiménez, no seguirá lo que resta de temporada en el equipo alicantino, líder de la División de Honor Plata de balonmano.

El alicantino es uno de los jugadores de la provincia con mayor recorrido profesional. Llegó al Horneo Eón Alicante en la temporada 2021-22 procedente del Creteil de la liga francesa tras haber militado en España en equipos como Ademar, el desaparecido San Antonio, Cuenca, Puente Genil o Benidorm, donde coincidió con su actual técnico.

El club que preside Ñago Cremades ha decidido rescindir el contrato de lateral, que fue máximo goleador del equipo y de la categoría en su primera temporada con el conjunto de la capital, en la que llegó a clasificarse para la disputa de la eliminatoria de ascenso.

En st último curso había perdido relevancia en la idea de juego de Fernando Latorre, que, por su condición de zurdo, lo había reconvertido a la posición de extremo después de que en agosto pasado cumpliera 36 años.

El club, a través de un comunicado, ha agradecido al veterano jugador alicantino su "compromiso y trabajo con el equipo" y le ha deseado "toda la suerte" en sus próximos proyectos personales y profesionales.

Cartela oficial con el anuncio de la despedida de David Jiménez. / EÓN

De momento, la dirección deportiva no ha comunicado si cubrirá esa ficha con algún refuerzo dado que el concurso del lateral en los partidos de liga había dejado de ser relevante. Por su parte, el ya excapitán del EÓN Horneo Alicante no se ha manifestasdo al respecto de su adiós, ni siquiera en su perfil en la red social X, donde no postea desde el pasado 27 de diciembre.