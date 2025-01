El Real Madrid ata la llegada de Xabi Alonso para el próximo verano

Dicen quienes le conocen que si al Florentino que accedió a la presidencia del Real Madrid en el año 2000 el Barcelona le hubiesen metido nueve goles en dos meses, no le habría temblado el pulso para destituir al entrenador inmediatamente. Sin embargo, los años parecen haber templado el carácter y los nervios del presidente del Real Madrid y de ACS. Pérez, que destituyó en su día a Carlo Ancelotti con un año de contrato más firmado en su primera etapa, parece ajeno al ruido provocado por la goleada encajada por el Real Madrid en la Supercopa ante el Barcelona. El constructor ahora define a Carletto como “el mejor entrenador posible para el Real Madrid”. Quince títulos le avalan, y lo que es más importante, un comportamiento ejemplar y su buena relación con la cúpula, vestuario, medios y afición.

El Bayer Leverkusen ya trabaja en el sucesor de Xabi Alonso

Sin embargo, detrás de esta resignada tranquilidad, pese a las goleadas encajadas ante los azulgranas, existe otro motivo que explica que no se haya planteado el despido de Carlo Ancelotti. Según ha podido contrastar este medio con diversas fuentes, el Real Madrid ya tiene atada la llegada de Xabi Alonso al club de Chamartín el próximo mes de junio.

El tolosarra tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2026, igual que Carlo Ancelotti con los blancos. Pero el club alemán no obstaculizará su salida y ya trabaja en la elección de su sucesor. Xabi quiere salir bien de su actual club, al que está enormemente agradecido por la apuesta que hizo por él en su momento y por el respaldo que le ha ofrecido durante estas dos temporadas que lleva al mando de Die Werkself.

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, se abraza con Alejandro Grimaldo. / AP

Los movimientos del Bayer no han pasado inadvertidos en Alemania y en la cadena 'Sky Germany' el periodista Florian Plettenberg ha informado que en las oficinas del Leverkusen trabajan con el escenario de la inminente salida de Xabi a final de temporada. Plettenberg ha dado los nombres de Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart) y Sandro Wagner (asistente de la selección alemana) como candidatos a sucederle. Y el club incluso ha consultado al tolosarra las diferentes alternativas que maneja para sucederle tras su marcha. Además, la relación entre el Leverkusen y el Real Madrid es buena desde que en 2012, ya con Florentino como presidente, los blancos enviaron a un joven Dani Carvajal al club teutón para foguearse.

Por otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola, quien ha renovado por el club inglés hasta 2027 aun atravesando por el momento más complicado desde que lo dirige, preguntó por los planes de Alonso para el futuro. La respuesta recibida por los 'citizens' fue tajante: “El Real Madrid lo tiene atado para el próximo verano”.

La agencia de Xabi Alonso y su conexión con el Real Madrid

Se da la circunstancia de que Xabi Alonso, pese a estar representado por el agente Iñaki Ibáñez, está vinculado a la agencia Best of you, que lidera el que fuera exjefe de comunicación del Real Madrid, Óscar Ribot. Este experiodista mantiene una relación estrecha con Florentino y con su hijo ‘Chivo’, quien no figura en el organigrama de la agencia, pero se deja ver por sus oficinas.

Quienes sí aparecen en el organigrama de Best of you y entre sus representados son nombres muy cercanos a los despachos del Bernabéu y a Xabi Alonso como los hermanos Granero, Álvaro Arbeloa, o gente estratégicamente cercana a medios de comunicación como Carlos Vanaclocha o Marcos López. Eso explica que en el mercado futbolístico consideren a esta agencia casi una filial del Real Madrid. Alonso aparece en el porfolio de entrenadores de la agencia como entrenador del 'Bayern' Leverkusen, cuando Bayern, con 'n', solo es el de Múnich.

Ancelotti es consciente de estos movimientos para acelerar la llegada de Xabi Alonso. Y su postura es remitirse al contrato firmado con el club. De hecho, Carletto dejó claro en la primera entrevista que ha concedido en 2025, a 'Radio Anch'io Sport', que su intención no solo es cumplir los dos años que le quedan, incluso no descarta ampliarlo. “Tengo dos años más en el Real Madrid, pero los contratos, además de romperse, se pueden alargar”, advirtió el de Reggiolo.

Solari, preferido por delante de Raúl en caso de emergencia

Así que ahora se libra una batalla sorda en los pasillos entre quienes han trabajado para atar la llegada de Xabi y un Ancelotti que se aferra a su contrato. Mientras, en la planta noble del Bernabéu el ruido por la goleada en la Supercopa disminuye y la opción de relevar al italiano está descartada. En caso de que el curso se torciera mucho y se necesitase un técnico de urgencia para suplirle, Santiago Solari sería el elegido porque apostar por Raúl conlleva un riesgo en los planes de futuro del club.

Roberto Carlos y Santiago Solari, durante el Lille - Real Madrid de Champions. / MOHAMMED BADRA / EFE

Si el actual técnico del Castilla, y leyenda del Real Madrid, se hace cargo del primer equipo y realiza un buen papel, sería complicado sacarlo del banquillo para colocar a Xabi. Sin embargo, si el elegido es Solari, que conoce el vestuario y los planes del club, el argentino no pondría problemas para dejar su sitio al tolosarra regresando a su actual rol de director de Fútbol del Real Madrid.

Además se da por hecho que este verano también llegarán refuerzos para la defensa. Florentino es consciente de que ese es el talón de Aquiles y por eso el pasado verano tenía cerrado el fichaje de Leny Yoro, pero se cruzó el Manchester United a última hora con mucho dinero. De ahí que se trabaje en cerrar las llegadas de Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold. Más allá de que el del Bayern y el del Liverpool no sean el tipo de laterales que pidió el italiano, que prefiere especialistas defensivos, el Real Madrid necesita reforzarse y Pérez ha dado la orden a José Ángel Sánchez para que lo haga.

Fracaso relativizado: "Puestos a perder, mejor la Supercopa"

La pérdida de la Supercopa ha sido asumida por Florentino como un accidente menor porque, como le dijo a Modric, “no siempre vamos a ganar. Y puestos a perder, mejor la Supercopa”. “Por más que en Barcelona se celebre como si fuera una Champions”, apuntan desde los despachos del Bernabéu. La hoja de ruta de Florentino pasa porque Ancelotti finalice el curso y el próximo verano deje su lugar a Xabi Alonso. Hasta entonces en la zona noble del Bernabéu esperan que Carletto, que mantiene vivo al Real Madrid en Liga y en Champions, saque en abril y mayo el gen competitivo del vestuario y conquiste algún título ‘grande’ para despedirle con honores mientras entrega el testigo al tolosarra, al que dirigió en el Real Madrid y en el Bayern.

Cierto es que la imagen del Real Madrid fue lastimosa en la primera parte, en la que pese a adelantarse fue vapuleado por los azulgranas. Lo advirtió el propio Ancelotti en la sala de prensa: “Hemos defendido mal y esto nos ha perjudicado mucho porque ellos han encontrado los goles de manera sencilla al no defender bien en la presión alta ni en el bloque bajo. No hemos sido compactos. El partido ha sido malo desde el minuto uno al último. Estoy dolido por el partido completo. Ha sido una mala noche. Hay que mirar adelante y no hay más”.

Es innegable que la apuesta defensiva del italiano fue errónea. Tanto como que la plantilla blanca tiene un desequilibrio defensivo alarmante con dos jugadores como Lucas y Tchouaméni desplazados de su posición natural para parchear el déficit atrás. Exactamente, el mismo que hace que Valverde o Camavinga acaben jugando ocasionalmente de laterales, soluciones que ha inventado Carletto para frenar la sangría que afecta al equipo desde hace un par de temporadas.