El SPA Alicante denuncia insultos racistas a una de sus futbolistas en Elche

Nuevo episodio racista en nuestro fútbol. El pasado sábado 11 de enero, el Elche CFF 'B' recibió en la ciudad deportiva de la entidad franjiverde al SPA Alicante, en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Lliga À Punt Valenta. El partido finalizó tres a dos en favor del conjunto ilicitano, pero lo verdaderamente importante quedó al margen de cualquier resultado deportivo.

Yeni, con pasado en la cantera franjiverde, lleva tres temporadas en el SPA Alicante, club con quien ha ido promocionando hasta llegar al primer equipo. El pasado sábado, recibió insultos racistas a lo largo del encuentro por parte de una jugadora del conjunto rival... pero nadie se enteró. La jugadora se lo dijo al árbitro, quien le respondió "yo no he escuchado nada, por lo que no voy a hacer nada". No fue hasta el final del partido cuando, a través de un comunicado, ndo el SPA Alicante denunció los hechos acontecidos a través de su cuenta de Instagram.cua

"No al racismo, todas somos Yeni. A la jugadora que nos insultó: Hoy estarás feliz porque ganasteis el partido, nosotras estamos tristes, pero es parte de este deporte. Unas veces ganaremos y otras perderemos. Pero ayer (el pasado sábado), a Yeni, una de NOSOTRAS, recibió insultos racistas por tu parte, y eso, no solo la dañó a ella, nos lastimó a todas", inicia el comunicado emitido a través de redes sociales por el propio SPA Alicante.

"Yeni jugó en el Elche, como tú lo haces. Cuando tú naciste hace 16 años, ella ya jugaba a fútbol. Yeni no es diferente a ti porque tenga el tono de piel más oscuro que tú. Cuando le dijiste "mono de mierda", le hizo más daño que cualquier patada, le hiciste daño en el alma, a ella y a todas nosotras, sus compañeras. No te conocemos, no sabemos si realmente piensas así, o simplemente lo has visto en la tele y lo dijiste sin valorar lo que supone decirlo, pero le hiciste daño, mucho daño", continúa el texto, dirigido a la jugadora del equipo ilicitano que profirió el insulto racista de "mono de mierda" durante el desarrollo del partido.

"No sabemos si cuando al final del partido le pediste perdón, lo hiciste porque salió de ti (habrías dado un gran paso para mejorar como deportista y persona) , o bien, porque tu preparadora física y tu capitana, con mas experiencia y posiblemente valores, te dijeron que lo hicieras o incluso te hicieron reflexionar. Si es esto último, seguid ayudándola. En tu club están haciendo que mejores como jugadora, ahora tienen que conseguir que mejores como persona. A la FFCV, le pedimos que no olvide que estos hechos lamentablemente siguen pasando. Si la arbitra lo hubiera escuchado, seria sancionada gravemente, pero no se trata de sancionar sino de hacer pedagogía, seguir avanzando y mejorando nuestro fútbol", exige a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana el SPA Alicante.

Jesús Cañizares, presidente de la entidad, ha asegurado a INFORMACIÓN que la jugadora se encuentra "bien, pero dolida". "Nosotros tomamos las medidas de publicar lo sucedido en redes sociales porque pensamos que es algo que no se puede permitir. Se debe de educar para que no pasen esas cosas, pero tampoco queremos que se persiga a la niña (de 16 años) que insultó. Al final, yo creo que es algo que le sale más bien de verlo en la televisión que por algo que ella sienta. Es algo que no tiene que pasar y ya está. Aunque a ella no le naciera de dentro, es un comentario que duele mucho, todavía más al saber que Yeni viene del Elche", aclaró el propio Cañizares, presidente del SPA Alicante sobre lo ocurrido.