Exclusiva Mamarazzis: la renovación con el Manchester City, detonante de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Primera "separación" de Pep Guardiola y Cristina Serra

Ya en 2019, el medio británico 'Sunday Mirror' adelantó que la pareja conformada por Pep Guardiola y su mujer, Cristina Serra, se había decantado por una práctica cada vez más habitual: el 'living apart together', cuya traducción al español vendría a ser 'viviendo separados juntos'. Así, mientras el entrenador del Manchester City permanecía instalado en la ciudad del noroeste de Inglaterra, ella se movía –siempre acompañada de su hija menor– entre Barcelona, donde tiene su negocio de moda de lujo, y Londres, además de las recurrentes visitas a su marido.

Hasta ahí, todo se limitaba a una "separación geográfica"; nadie habló entonces de crisis, ni mucho menos se anticipó una separación que se ha materializado años más tarde, tal como anunciaron en exclusiva las Mamarazzis hace apenas unos días.

¿Quién tomó la decisión y por qué?

En septiembre, sin embargo, hubo un giro inesperado de los acontecimientos. Fue tras el regreso de las vacaciones de verano cuando, al advertir que Serra había dejado de visitar Manchester, surgieron las primeras especulaciones. Un mes más tarde, en octubre, había "tanta distancia entre los dos" que el entorno cercano de la pareja, alarmado por los "movimientos muy poco habituales", comenzó a dar por hecha la ruptura y saltaron todas las alarmas.

Con todo, los reproches de Serra a Guardiola por su obsesión con todo lo que rodeaba a su vida profesional no fueron suficientes para terminar de quebrantar la relación, ya que finalmente ambos acordaron pasar las Navidades juntos en la capital catalana. No obstante, el ocio en familia no fue suficiente para apaciguar la situación, sobre todo después de la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City hasta junio de 2027. Este anuncio, cuya publicación se remonta al 21 de noviembre del año pasado, fue el detonante final que habría llevado a Cristina Serra a tomar la decisión de poner fin a un matrimonio de 30 años (pese a que no podamos confirmar que ya se haya firmado el divorcio legal).

Punto y aparte en la relación

A la inesperada prolongación de su estancia en Manchester se suma, además, que la vuelta a Catalunya no entra por ahora en los planes del exjugador del FC Barcelona. Lejos de querer regresar a la que un día fue su casa, el entrenador 'cityzen' vería con buenos ojos continuar su carrera en los Emiratos Árabes.

Sea como sea, ambas partes de la pareja "dejan abierta la puerta de la reconciliación", ya que no descartan que un día (quizás lejano), cuando Guardiola cierre su etapa futbolística y deje de entrenar, puedan retomar su relación. Así, se trata de una "ruptura amistosa" pero meditada, "sin dramatismos ni peleas". Asimismo, pese a que las Mamarazzis no pueden asegurar que no haya alguien en alguno de los dos entornos, las fuentes consultadas subrayan que no ha habido "terceras personas" implicadas en esta separación.