Vicente Mir: "Estamos en la boca del lobo, pero hay que pasar página"

"Estamos en la boca del lobo", reconoció Vicente Mir tras caer a los puestos de descenso. "Pero hay que pasar página y pensar en ganar sí o sí al Ibiza por intensidad, fuerza y concentración", añadió Mir, que debutó con una derrota en el campo del Castilla.

"Cuando llegué, dije que es en El Collao donde hemos de conseguir la victoria. Los objetivos de los equipos se construyen con sus partidos en casa, ahí es donde tiene que aparecer nuestro compromiso y el domingo frente al Ibiza los futbolistas tienen que salir frente al Ibiza pensando en darlo todo y romper con esta dinámica negativa", incidió Vicente Mir.

El valenciano, en su tercera etapa en el Alcoyano, no pudo estrenarse con buen pie y la derrota 2-0 en el Alfredo di Stéfano llevó a su equipo a pisar por primera vez puestos de descensos.

"Lo comenté en mi presentación que me hacía especial ilusión esta nueva etapa pero sobre todo volver a El Collao. Contra el Real Madrid Castilla no estuvimos bien, se hizo la alineación pensando en una cosa y luego salió otra. No tuvimos el día y no fuimos capaces de pisar el área rival, pero el partido del domingo es diferente, también el escenario y sigo confiando mucho en este equipo", resolvió el técnico.

"Lo cambiaría todo y haría que se viera de manera diferente, no solo por nuestra parte, también por parte de la afición y de la directiva. Ganar partidos hace que cambie la mentalidad. En situaciones como la que nos encontramos nosotros al futbolista no puedes mentirle, debes decirle que está haciendo las cosas mal", reflexionó.

Definió al Ibiza, rival el domingo por la mañana (12 horas), como uno de los "gallitos" del grupo, de ahí que espera un partido "muy reñido". "Es verdad que no hacen muchos goles, pero son capaces de crear muchas ocasiones, tienen mucha llegada. Algunos partidos se les han ido de las manos siendo mejores que su rival", concretó.

Vicente Mir apuesta el domingo por un Alcoyano capaz de jugar "en campo rival". El técnico explicó que no es "partidario de poner el autobús y esperar a una contra" pero admitió que pensaban que contra el Castilla iban a ser ofensivos y luego no llegaron al área rival. "He sacado a muchos equipos de ahí abajo y espero también hacerlo en el Alcoyano", apuntó.