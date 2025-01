'Superrenovación' de Haaland hasta 2034

El tremendo 'bombazo' que tenía entre manos el Manchester City con Erling Haaland ya es oficial. Tal y como adelantaba en exclusiva David Ornstein en The Athletic, el '9' noruego firma un nuevo 'supercontrato' de nueve años y medio para comprometer la mayor parte de su carrera con el conjunto 'cityzen'. Por lo tanto, estará vinculado al equipo que dirige Pep Guardiola hasta 2034, y, además, quedarán eliminadas todas las cláusulas de rescisión que había incluidas. Se trata, sin duda alguna, de uno de los contratos más lucrativos de la historia del deporte.

El Manchester City ya se ha encargado de oficializar un acuerdo que minutos antes confirmó el propio Haaland mediante un curioso vídeo en su cuenta de 'X', meditando en la nieve. "Erling Haaland ha firmado un nuevo contrato de 10 años con el Manchester City, manteniéndolo en el Club hasta el verano de 2034", reza el comunicado del club.

"Soy del City pase lo que pase"

“Estoy realmente feliz de haber firmado mi nuevo contrato y poder esperar pasar aún más tiempo en este gran club. El Manchester City es un club especial, lleno de gente fantástica con seguidores increíbles y es el tipo de entorno que ayuda a sacar lo mejor de cada uno. También quiero agradecer a Pep, a su cuerpo técnico, a mis compañeros de equipo y a todo el mundo en el Club, ya que todos me han ayudado muchísimo en los últimos años. Han hecho de este un lugar tan especial en el que estar y ahora soy del City pase lo que pase", expresa con euforia el noruego.

De esta forma, el Manchester City mantiene firme su apuesta por Haaland y evita que clubes como el FC Barcelona o el Real Madrid, entre tantos otros, intenten hacerse con sus servicios. Delantero de presente, y de muchísimo futuro para un equipo en el que ya ha dejado huella: 111 goles en 126 partidos desde su llegada en verano de 2022.

Cuando llegó procedente del Borussia Dortmund, firmó un contrato de cinco años, hasta 2027. Ahora, pues, tendrá 34 años cuando expire la presente renovación y se habrán eliminado todas las cláusulas de rescisión que incluían su contrato anterior. Se desconocen, por ahora, las cifras exactas, pero se puede afirmar con certeza que se trata de uno de los contratos deportivos más lucrativos de la historia.

"Queridos defensas..."

"Queridos defensas, he estado pensando en estos últimos años juntos. Como en cualquier relación, ha habido altibajos, es normal. Hemos tenido nuestras batallas, pero habéis podido sacar la mejor versión de mí mismo. Cuando las cosas se ponen tensas, todos necesitamos soltarnos la melena de vez en cuando. En cualquier caso, ha habido muchos rumores circulando últimamente, es normal, muchas veces no me queréis cerca, pero creo que nos necesitamos mutuamente. En otras palabras, me completais. Solo puedo decir que lo siento... estoy aquí para quedarme", el mensaje que Haaland a sus defensas.

Ahora mismo, el noruego es el segundo futbolista de la plantilla que más salario percibe (375.000 libras por semana), solo superado por Kevin De Bruyne, con 400.00 libras semanales. Con esta 'superampliación', podría colocarle en la parte más alta de la tabla. Y no solo del City, pues se convertiría en el futbolista mejor pagado de toda la Premier League. Casi nada.

Cierto es que no pasa por la mejor de sus dinámicas, puesto que también coincide con el bajón del Manchester City esta temporada. Aun así, el bueno de Haaland ha sido capaz de marcar 21 goles en 28 partidos entre todas las competiciones.

Así, Haaland será 'cityzen' (casi) de por vida. Y se dice rápido. Su continuidad va estrechamente ligada a la de Pep Guardiola, que ya amplió su vinculación en el Etihad en noviembre por dos temporadas más, hasta 2027. El noruego expresó en incontables ocasiones que deseaba seguir siendo entrenado por el de Santpedor y, por lo visto, sus deseos son órdenes.