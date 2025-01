Felipe Orts: "La ilusión es lograr un top 5 en el Mundial"

El ciclista alicantino Felipe Orts (Ridley Racing), séptuple campeón de España de ciclocross y subcampeón de Europa, se ha mostrado optimista ante la prueba de la Copa del Mundo de este domingo en Benidorm, una carrera especial para el corredor de La Vila Joiosa, a la que llega "en el mejor momento" de su vida.

Un año especial para Orts, a sus 29 años en racha de buenos resultados, no en vano esta temporada en la Copa del Mundo ha sido segundo en Hults y tercero en Dublín. "Este año he tenido más luces que sombras, es un año fantástico, no tengo la presión de jugarme la temporada en Benidorm. Aquí voy a tratar de poner la guinda al pastel y estoy muy motivado, todo el mundo me apoya y voy a pelear por un buen puesto. Llego en el mejor momento de mi vida", señaló en Benidorm el ciclista alicantino, actualmente séptimo en la general de la Copa del Mundo.

En cuanto a sus aspiraciones en la carrera de mañana, en la que considera favorito al belga Wout Van Aert, ganador en 2024, Felipe Orts refiere sus esperanzas a un top 5, incluso a pelear por el podio. "Será una carrera complicada, de mucha gente peleando por ir en cabeza, en la que será clave la posición. En cada curva habrá un látigo y habrá que estar siempre atento. Ya he sido octavo y noveno, por lo que trataré de mejorar esos puestos. La ilusión es lograr un top 5, pero quiero pelear también por el podio", señaló.

Felipe Orts llega "con más confianza" después de su fichaje por el equipo belga del Ridley Racing, lo que ha supuesto "una gran mejoría".

La fiesta de la Copa del Mundo de ciclocross UCI desembarca este domingo en los parques de Foietes y El Moralet de Benidorm, localidad que recibe el evento por tercer año consecutivo. El aliciente estará en el duelo entre Van Aert y un buen puñado de aspirantes, entre ellos sus compatriotas Michael Vanthourenthout, Toon Aerts y Eli Iserbyt.