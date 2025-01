El Alcoyano respira tras ganar al Ibiza en El Collao

El Alcoyano de Vicente Mir logró una victoria vital ante un Ibiza irregular en El Collao que le sirve para salir del descenso y para cambiar la dinámica, con tal de mirar posiciones más tranquilas de la tabla.

El encuentro tuvo como protagonista a un Deportivo con los dientes afilados. Durante los primeros compases de encuentro, hubo un remate por equipo por encima del larguero, si bien los de casa estuvieron mucho más dispuestos a insistir sobre el área del conjunto rival.

Sin embargo, el Alcoyano empezó a tener varios percances pasada la media hora del choque, como las lesiones de Lara y Yacine, que obligaron a Mir a las primeras permutas. Por parte de los isleños, hubo muy poco bagaje ofensivo, quizá con un remate de Eugeni desde la frontal fue lo más destacable.

Los de Vicente Mir iniciaron un asedio sobre los dominios de Belman y, por empuje, pudieron anotar gol, aunque este quedó anulado por un fuera de juego previo de Mario Losada. No obstante, no tardó en llegar el primer y único tanto del enfrentamiento. A diez minutos del descanso, los locales tuvieron fortuna tras un disparo lejano de Andrés Rodríguez que Belman incomprensiblemente no puto atajar, colándose el cuero por el centro (1-0). Sin reacción visitante, el primer tiempo dejó buenas sensaciones de un Alcoyano que manejó a su rival durante la gran parte del tiempo a placer.

En la segunda mitad, el Deportivo supo sostener a un Ibiza que no acabó de meterse en el encuentro y que apenas tuvo la posesión del balón ni ocasiones de gol. La más clara en el segundo tiempo y que pudo darle al Alcoyano más aire llegó en pies de Mario Losada, cuando este conectó un remate acabó saliendo repelido por el larguero ibicenco.

El ritmo había bajado en intensidad respecto al primer tiempo, pero eran los de casa quien seguían con más colmillo. Esta vez fue Pastrana quien intentó el gol, aunque sin éxito. Solo en el tramo final, cuando el Ibiza estaba contra las cuerdas, espabilaron sobre el terreno de juego. La última ocasión fue para los de Paco Jémez, cuando Alex Gallar soltó un zarpazo que se marchó directo al poste local. El Alcoyano supo sufrir en los minutos finales y, terminado el añadido, firmó un triunfo vital para enderezar el rumbo y volver a mirar hacia arriba en la clasificación.

Ficha técnica

Alcoyano CD: Jaume Valens, Primi, Andrés, Farru, Albisua, Imanol, Lara (Ferni, 17'), Víctor Pastrana, Antón, Mario Losada y Yacine Qasmi (Dani Molina, 25' (Undabarrena, 87')).

Ibiza UD: Belman, Guillem, Monjonell (Mo Dauda, 66'), Jesús Álvarez, Quique (Pau Ferrer, 79'), Alex Gallar, Eugeni (Zarzana, 66'), José Albert (Unai Medina, 40'), Astals, Marc Domenech y López Pinto.

Goles: (1-0) Andrés Rodríguez, 35'.

Árbitro: Cambronero González (comité castellano manchego). Amonestó con tarjeta amarilla, por parte local, a Primi, Víctor Pastrana y Valens; y, por los visitantes a Jesús Álvarez y Monjonell.

Incidencias: Gestaser El Collao.

Suscríbete para seguir leyendo