Más de 1.500 corredores se darán cita del 24 al 26 de enero en la "II Ultramediterrània 2025"

El diputado de Deportes, Bernabé Cano, y el concejal de Deportes de Alcoy, Alberto Belda, han presentado esta mañana todos los detalles de la II Ultramediterrània 2025 que destaca especialmente por el gran número de municipios que atraviesa y por la espectacularidad del entorno natural en el que se desarrolla. El acto ha contado también con la presencia de Raúl Barrachina, director institucional del proyecto, y de Ayesha Verdú, representante de Unión Alcoyana Seguros.

Más de 1.500 corredores de todo el mundo se darán cita en este gran acontecimiento que tiene su centro neurálgico en la ciudad de Alcoy, pero que discurre también por otros municipios de la geografía alicantina como Banyeres de Mariola, Penàguila, Bensau, Quatretondeta, Planes, Muro, Millena, Gorga, Cocentaina, Beniarrés, Alcoleja, Agres y Benifallim.

La II Ultramediterrània 2025 cuenta con siete modalidades, según la distancia y dificultad del recorrido. El reto supremo es el PRO 168k, el único ultra trail de la Comunitat Valenciana con 100 millas y 8.600 metros de desnivel positivo, una proeza atlética que recorrerá dieciséis poblaciones y ocho cimas de más de 1.000 metros.

Con características similares, pero por relevos, así es la RL2 168K, una dura prueba en la que el primer corredor se enfrentará a 73 kilómetros y el segundo a 95 kilómetros y en la que ambos podrán realizar la entrada a meta de forma conjunta.

Además, el evento incluye una maratón de 46k (MAX46) que discurrirá íntegramente por el parque natural de la Sierra de Mariola; una carrera más dinámica y divertida de 25k y 1.150 metros de desnivel positivo (EXP25); otra más rápida de 5k cronometrados y 10k neutralizados (VRT5); y un último recorrido ideal para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del trail running de 16 km y 550 metros de desnivel (CXM16).

Asimismo, la organización ofrece a los deportistas una modalidad por etapas que se desarrollará de viernes a domingo y que contempla la MAX 46k + la EXP 25k + la VRT 15k (5k cronometrados y 10k neutralizados).

"Per a l'Ajuntament d'Alcoi és un privilegi poder recolzar esta prova de muntanya que no sols és un èxit d’ organització i esdeveniment esportiu, sinó també des del punt de vista de la inclusió, ja que com a novetat enguany, les persones amb discapacitat podran participar en la modalitat 16K", ha manifestado el concejal de la ciudad.

Por su parte, Ayesha Verdú ha resaltado las bondades y la “excelente organización” de esta gran aventura “que transcurre por un paisaje privilegiado, las montañas del interior de nuestra provincia, lo que hace que sea una experiencia única e inolvidable”.