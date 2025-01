El Orihuela se agarra a su rendimiento de la temporada pasada

El Orihuela no atraviesa un buen momento en la Segunda RFEF. El equipo de José Ramón Rodríguez no consigue una victoria desde la jornada 14, cuando vencieron al Recreativo Granada en casa por 3 tantos a cero. No obstante, el conjunto oriolano se agarra a un clavo ardiendo, pues la temporada pasada estaban con los mismos puntos y a la misma distancia del play-off que en el presente curso.

Concretamente, son 23 puntos los que suman, estando a siete de los puestos de promoción a Primera RFEF. Durante la campaña 23/24, lograron llegar a las eliminatorias de ascenso tras una segunda vuelta espectacular en la que solamente perdieron tres encuentros.

Sin embargo, el segundo tramo de la presente liga no ha empezado bien para el Orihuela, ya que son dos derrotas consecutivas, ambas por la mínima ante el San Fernando y el Minera. Además, el conjunto oriolano solo ha sumado uno de los últimos 15 puntos posibles y solo ha anotado un gol en total en esos choques.

A esta situación, ha hecho referencia el técnico José Ramón Rodríguez: “Ya fuimos capaces de darle la vuelta a una situación así y lo volveremos a hacer. De esto solamente se sale con mucho trabajo y estando todos unidos”.