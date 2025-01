Perelló: "Tenemos debilidades y debemos estar atentos a las situaciones de mercado"

La Primera FEB alcanza el ecuador de la temporada. Con la victoria del HLA Alicante frente a Morón del pasado sábado (86-74), el equipo lucentino confirmó su cuarta victoria consecutiva en el Pedro Ferrándiz. De esta forma, tras un inicio desesperanzador en el que los alicantinos llegaron a ponerse 0-10, la llegada de Rubén Perelló y la mejora colectiva del vestuario, pero principalmente la versión estelar de Jordan King y Kevin Larsen, permiten al HLA visualizar la permanencia a una sola victoria con todavía 17 partidos por delante.

Este miércoles, Rubén Perelló, técnico que ha maniobrado la reconversión del equipo en busca de una salvación que se tildaba de milagro hace no tanto, ha analizado la primera vuelta del HLA, ha agradecido el apoyo por parte de la ciudad desde su llegada el pasado 25 de noviembre y ha solicitado a la dirección deportiva refuerzos para la plantilla de cara al segundo tramo competitivo.

"Vemos la situación con positividad. Pero también somos realistas y la liga está demostrando que cualquiera es capaz de ganar un partido. El equipo está mentalizado de que será una segunda vuelta dura, pero con el objetivo claro de salvar al equipo a final de temporada. Arrancamos una nueva temporada que empezamos con -1. Confío mucho en los chicos. Terminar la primera vuelta con cuatro victorias está dentro de los planes establecidos. Si hecho la mirada atrás, ganar a Menorca, Castellón y Zamora hubiera sido importante, pero también nos llevamos otros partidos que, a priori, parecían más complicados", analizó el preparador lucentino sobre la situación que atraviesa su equipo.

Perelló da indicaciones a sus jugadores durante un tiempo muerto en el HLA Alicante - Morón. / Pilar Cortés

"Hay temporadas en las que te salvas con 10 victorias y otras que toca llegar a las 14. No va a ser fácil, pero tenemos el esfuerzo, el trabajo y la voluntad. Hemos hecho mucho por recuperar mentalmente al equipo, si analizas la situación llegó un momento que estuvimos 0-10, eso es algo muy duro. La primera victoria frente a San Sebastián nos aportó mucho. Somos un equipo que se ríe, que trabaja, sabe de sus debilidades e intenta equilibrarlas y compensarlas. Estamos compitiendo muy bien en casa, pero fuera nos toca mejorar algo para que nos permita seguir reforzándonos. Estamos muy centrados en el objetivo y si tenemos que salvarnos en la última jornada 'de penalti injusto', que así sea", añadió Perelló sobre los números en torno a los que orbitará la permanencia.

Mercado de fichajes

Sergio Llorente y Sebastian Aris terminan contrato en el próximo mes y, salvo sorpresa, ninguno de los dos continuará en Alicante a partir de febrero de febrero. "En principio, es inviable contar con los dos jugadores. Tendremos que decidir si se queda uno o ninguno, pero a priori veo prácticamente imposible que sigan en el equipo. Terminan dentro de poco el contrato temporal y nos tocará tomar decisiones en función de muchas cosas y muchos aspectos. Pero siempre pensando en lo que mejor se adapte para ayudar de aquí a final de temporada", aclaró el entrenador del HLA.

"Es una de nuestras debilidades. Donde más podemos cojear es en la posición del 5. Ignacio (Rosa) puede jugar ahí, pero para mí es más bien un 4 que puede jugar ahí. Kevin Larsen está a un nivel magnífico, pero rezamos todos los días para que no tenga un constipado, porque entonces sufriríamos. Considero que debemos estar atentos a las situaciones de mercado, es una debilidad. Necesitamos reforzar la posición y tener más equilibrio, para que pueda hacer lo mismo pero en menos minutos y así no forzarlo tanto", dijo el técnico del Lucentum sobre reforzar la posición del pívot.

Kevin Larsen lanza un tiro de dos durante el partido frente a Morón. / Jose Navarro

Rubén Perelló también solicitó refuerzos de cara a completar la plantilla: "Soy un entrenador que, las últimas temporadas, como se dice en La Mancha he hecho lo que he podido con 'palicos y cañicas'. Me he adaptado siempre a los clubes y los momentos de cada club. Puede que haga falta algo más, que debamos equilibrar algo mejor nuestras posiciones. Vamos a ver lo que aparece en el mercado, si es factible o no y lo que nos puede compensar. El club está haciendo sus esfuerzos, pero naturalmente a veces hay dificultades internas. Yo opino como entrenador, pero soy consciente de que llego en una situación compleja. No es tan fácil cambiar siete cromos por siete cromos. Si se puede, estoy seguro que el club hará un esfuerzo. Si no puede ser, trabajaré con lo que tengo hasta final de temporada".