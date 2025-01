Djokovic, entre la duda y el revuelo de su lesión, ante el muro de Zverev; Sinner, a por otra final

Lejos de disfrutar de una nueva gran victoria ante Carlos Alcaraz y celebrar unas nuevas semifinales en el Open de Australia, Novak Djokovic parece estar viviendo su peor momento en el torneo. El serbio acabó tocado su duelo ante el tenista de El Palmar y este jueves tuvo que cancelar su entrenamiento programado para preparar su duelo de semifinales ante Alexander Zverev de este viernes (4:30 horas CET).

'Nole' optó por no saltar a pista y tratarse con su fisioterapeuta en los interiores del complejo de Melbourne Park, haciendo crecer la incógnita sobre su estado físico, del que tuvo que ser tratado durante el partido ante Alcaraz. Una lesión que no solo le afectó durante algunos momentos del partido, sino que también abrió el debate sobre si realmente estaba tocado o había sido una simple estrategia.

Djokovic sufrió problemas físicos durante su partido con Alcaraz / AP

Su alto nivel físico en los últimos sets del partido hicieron abrir la duda, sobre la que Alcaraz aseguró que tras parecer dolido en el primer set, no mostró lo mismo en el tercero y el cuarto. "No digo que lo hiciera como un espectáculo, simplemente que todos vimos que en el segundo sufrió, y luego en el tercero y el cuarto estaba muy bien", explicó Alcaraz sembrando más las dudas sobre si el serbio fingió sus dolencias durante el primer set.

No solo fue el murciano quien sembró la duda, y de hecho fue quien menos contundente se mostró. "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar”, confesó McEnroe en la cadena australiana Channel Nine, volviendo a poner en el foco al serbio y sus lesiones, algo que ya sucedió en repetidas ocasiones con varios de sus rivales.

UN HUESO DURO DE ROER

Lejos de polémicas, lo cierto es que Djokovic superó la primera gran prueba, consiguiendo un nuevo billete para las semifinales, donde topará con Alexander Zverev. Sin hacer ruido, el alemán se ha plantado nuevamente en la penúltima ronda del torneo, donde el año pasado vio escaparse la oportunidad de jugar su primera final en el Open de Australia.

Tras superar a Tommy Paul de manera solvente, Zverev deberá medir fuerzas con el diez veces campeón en su eterna lucha por conseguir por fin un título de Grand Slam. Lo está rozando desde hace tiempo, pero se le sigue negando. Se le escapó en el US Open 2020 ante Thiem y de nuevo en el pasado Roland Garros ante Alcaraz, las dos a cinco sets.

Zverev buscará su tercera final de Grand Slam tras caer ante Alcaraz en el pasado Roland Garros / EFE

Un cruel destino que ahora quiere romper el alemán, que intentará maquillar el cara a cara particular con el serbio, que tiene a su favor por 8-4.

Será en sesión de tarde, algo que puede beneficiar algo más al alemán, que buscará su tercera final de Grand Slam.

SINNER NO QUIERE SORPRESAS ANTE SHELTON

Acto seguido será el turno de la segunda semifinal, que medirá a Jannik Sinner con Ben Shelton. El italiano ya demostró en cuartos de final ante Álex De Miñaur que en el momento de la verdad no está para bromas ni sustos. Superó de manera más que contundente al australiano y buscará hacer lo propio nuevamente ante el joven Ben Shelton, para poner rumbo a una nueva final en Australia.

El estadounidense ha sabido aprovechar a las mil maravillas el camino despejado que dejaron las tempranas eliminaciones de Medvedev, Fritz y Rublev, que partían como favoritos para citarse con Sinner en 'semis'.

Sinner y Shelton buscarán el segundo billete para la final / AP

Será la sexta vez que ambos se midan en sus carreras, con un claro 4-1 a favor del italiano, que pese a caer en su primer enfrentamiento, no se ha dejado un solo set en los siguientes duelos con Shelton, tres de ellos durante el pasado 2024.

La potencia y el descaro de Shelton buscarán la sorpresa ante un Sinner que quiere defender su corona hasta el final.