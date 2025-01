Habrá clásico en la final de la Supercopa: el Real Madrid elimina a la Real Sociedad

No hubo mucho tiempo para la sorpresa. Pese a que el Real Madrid no ha dado muchos argumentos a su favor para ser favorito en las eliminatorias (aún no ha ganado ningún título desde que se creó la sección femenina) es innegociable que, después del Barça, es el siguiente rival a temer en la Liga española. La Real Sociedad, a raíz de la llegada de Sánchez Vera presenta otra cara más combativa y analítica del juego, pero ante el talento individual del conjunto blanco poco había que hacer. Se impuso sin miramientos el Real Madrid, que certificó con la victoria (3-1) la primera final de la Supercopa de España en su historia.

Weir hizo buenos los pronósticos antes del minuto 5 de la semifinal. La escocesa aprovechó un balón suelto en el área para poner el balón en la escuadra. Primera llegada del equipo blanco que se resolvió con el primer tanto del conjunto de Alberto Toril. Un golpe de autoridad para demostrar que el objetivo era claro: conseguir llegar a su primera final. El escenario ya se ponía de cara.

Lesión de Leupolz

El futbol no fue brillante. Ni mucho menos. Erraticos y poco concretos, los dos equipos deambularon sobre el verde con cierto desasosiego. Faltó ese ímpetu. El que viene por las ideas y el que destila de ponerle una intención al juego. Tal fue el aturullamiento del conjunto blanco que Amaiur aprovechó la poca contundencia de las locales para devolver la igualdad. La delantera dribló a Misa y cruzó un balón raso que terminó dentro de la red.

La lesión de rodilla de Leupolz por un mal apoyo hizo saltar las alarmas. E hizo reaccionar al Real Madrid, que se las ingenió para volver a ponerse por delante en el marcador minutos antes del descanso. Angeldahl desde dentro del área pequeña superó a Lete ante la desesperación de las jugadoras txurri-urdi.

El segundo tiempo fue la sentencia a favor de las blancas. No hubo grandes jugadas, ni peripecias, ni ocasiones. Pero el Real Madrid esperó agazapado mientras el conjunto de Sánchez Vera procuraba recuperarse para luchar por el pase a la final. Aguardaron las blancas hasta que se encomendaron a Linda Caicedo, su referente en ataque. La colombiana, tras una internada veloz, se coló en el área y resolvió ante Lete sentenciando la semifinal. Ni el tanto de Amaiur en el añadido pudo evitar el pase de las blancas a la gran final.

El Real Madrid ya tiene su pase para la gran final de este domingo (12h) donde ya le espera el Barça. Un nuevo clásico esta temporada. Los antecedentes hacen favorito al conjunto de Pere Romeu que, desde que la entidad de Florentino Pérez creó el conjunto femenino, ha ganado todos los duelos entre los dos equipos.