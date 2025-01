El Alcoyano acusa su poca pegada ante un Antequera intratable

Visita del Deportivo al feudo del líder Antequera con aire fresco tras abandonar la zona de descenso. El equipo de Vicente Mir trataba de sacar algo de provecho ante un rival que buscaba seguir haciéndose fuerte en la primera plaza. Los alicantinos necesitaban volver a darle intensidad al encuentro y morder a un cuadro andaluz que, aunque de arranque quiso protagonismo con balón, encontró a un Alcoyano bien posicionado que replicó a los malagueños en pos de dar primero. La ocasión de peligro más temprana fue local. Desde la banda partió una asistencia al área de Juanmi Carrión que Biabiany, de cabeza, intentó hacer buena.

Los de la montaña sostenían bien al líder e iban arriba con intención de poner en jaque el área local y rozaron el gol cuando Ferni, en su remate, mandó este al larguero de la portería de Jero Lario. Peleó bien y fue intenso el Alcoyano ante un líder que durante la primera parte, si bien gestionó algo de presencia sobre Valens, acabaría llegando al descanso sin poner en aprietos a un Alcoyano con buena cara y con tiempo por delante para golpear.

En la reanudación, el Antequera se propuso no dejarse puntos en el camino y aumentó su intensidad y presencia en zona alicantina. Asistió a los cuatro minutos un buen esférico en banda Iván Rodríguez que no encontró rematado. Y, al cuarto de hora, trenzó una acción donde acabó por adelantarse. El balón servido por Chema Núñez fue medio gol, dado que la entrada en el área de Juanmi Carrión la ejecutó este cruzando por bajo una pelota que Valens no llegó a interceptar.

El Alcoyano acusó el tanto y, aunque quiso darle réplica, no encontró la frescura de la primera mitad para poder inquietar al Antequera, algo que el líder supo manejar con veteranía para hacer bueno el gol. Las rotaciones de Vicente Mir no solucionaron el problema y el campeón de invierno, con acierto en la segunda parte, sumó de tres ante un Alcoyano con buena cara, pero sin pegada en El Maulí.

FICHA TÉCNICA ► ANTEQUERA CF: Jero Lario, Iván Rodríguez (Guillem, 72’), Fomeyem, Juanmi Carrión, Iván Pérez, Marcelo (Luismi Luengo, 87’), Luismi Gutiérrez, Chema Núñez, Pol Roigé (Topo, 72’), Xemi (Álex Rubio, 66’) y Biabiany (Toni Arranz, 87’). ► CD ALCOYANO: Jaume Valens, Pichu Atienza, Andres Rodríguez (Cristian Herrera, 79’), Farru (David Velázquez, 69’), Imanol, Eneko Undabarrena (Carlos Blanco, 57’), Víctor Pastrana, Dani Molina, Ferni, Javi Antón y Mario Losada. ► GOLES: 1-0, Min.60: Juanmi Carrión. ► ÁRBITRO: Angelov Borisov (comité balear). Mostró cartulinas amarillas al jugador del Anequera Fomeyem y a los alcoyanistas Javi Antón y Mario Losada. ► ESTADIO: El Maulí.

