El Jove Español acude al auxilio del Villarrobledo: "Esto es un grito para el resto del fútbol"

250 kilómetros separan las localidades de San Vicente del Raspeig y Villarrobledo, en la provincia de Albacete. Una distancia que queda en nada a la hora de la solidaridad que siempre emana del fútbol en momentos de extrema necesidad. Por ahí está pasando el club de la población castellano-manchega, al borde la desaparición tras más de medio siglo de vida.

Y desde el Jove Español se le ha tendido una mano desinteresada. La de aquel que conoce bien los dolores de cabeza que provocan una pasión como la de sacar adelante un club de fútbol modesto lejos de los lujos de las categorías profesionales. La entidad alicantina ha anunciado una iniciativa solidaria para aportar su granito de arena a la causa del Club Polideportivo Villarrobledo. Para que este pueda seguir respirando.

El caso Villarrobledo

La situación del Villarrobledo es crítica. Milita en la misma categoría que el Jove (Tercera RFEF), aunque en grupos diferentes. Con graves problemas de impagos, seis futbolistas han abandonado ya la entidad en los últimos días debido a la falta de soluciones para la viabilidad del club. Ya han anunciado que este fin de semana no se presentarán a su partido. En caso de repetir en otras dos ocasiones más serían descendidos automáticamente, lo que llevaría al Villarrobledo a entrar en causa de disolución y a su consiguiente desaparación.

No es la primera vez que en Villarrobledo se ven en una situación así. El actual CP Villarrobledo es "hijo" del Club Deportivo Villarrobledo, fundado en 1942 y desaparecido en 1968. Este equipo llegó a disputar una temporada en Segunda División, la 1961-1962, compartiendo liga con el Hércules, al que consiguió derrotar en casa. Su heredero ha tenido como tope la Segunda División B entre 2019 y 2021.

Sergio Aracil, un sanvicentero en Villarrobledo

Y qué une al Jove Español y al Villarrobledo. En primer lugar, la pasión por el fútbol modesto. Y en segundo lugar, la figura del hasta ahora entrenador del conjunto albaceteño. Sergio Aracil nació en San Vicente y entrenó en las categorías inferiores del Jove. Ha intentado sacar adelante una situación muy adversa, no solo en lo deportivo. Y que afecta a futbolistas, pero sobre todo a empleados, que no tienen garantizado su sueldo por el fondo salarial de la AFE (Asociación de Fubolistas Españoles), y aficionados. Hasta este viernes, cuando anunció su marcha del club.

Carta de despedida de Sergio Aracil / Información

Ayuda del Jove Español

El granito de arena del Jove Español es donar la taquilla del partido que el conjunto alicantino disputa este sábado (17 horas) contra el Villarreal C, además de lo que se obtenga en una rifa que tendrá como premio una camiseta del Jove. "La iniciativa nace de la propia directiva. Como parte de este fútbol de barro nos sentimos identificados con lo difícil que es mantener un club en estas categorías y hemos querido tener un gesto hacia todas esas personas que sienten esa misma pasión. No les va a solucionar la papeleta, pero si les puede ayudar, por nuestra parte que no quede", explica Rafa Beviá, director general del Jove Español.

Beviá recuerda el exquisito trato que recibieron por parte del Villarrobledo el pasado verano, al acudir a la disputa de un partido amistoso. Y lanza un mensaje para que se oiga: "Esto es un grito para el resto del fútbol nacional, para que sean conscientes de las dificultades del fútbol modesto. Sería interesante que más clubes se unieran". Ojalá se escucha y el Villarrobledo tenga solución. Y, sobre todo, que no se reproduzcan situaciones de esta índole y que la pasión del fútbol pueda llegar a cada rincón del planeta.