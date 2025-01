La Nucía acoge un torneo de fútbol de selecciones sub-17

“La Nucía International Tournament U17” reunirá a las selecciones sub-17 masculinas de fútbol de Noruega, Suecia, Irlanda del Norte y Polonia.

Este torneo se desarrollará en La Nucía por tercer año consecutivo, del 6 al 10 de febrero en el Estadi Olímpic Camilo Cano. Un cuadrangular de fútbol de primer nivel con algunos de los mejores talentos del fútbol europeo. Todos los partidos serán de puertas abiertas, por lo que la entrada será libre y gratuita para el público. Un evento deportivo organizado por la Federación Noruega de Fútbol (Norges Football Forbund), Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía.

Horarios partidos

La primera jornada de este torneo internacional sub-17 de selecciones nacionales de fútbol será el jueves 6 de febrero con los siguientes encuentros: Noruega vs. Suecia a las 14 horas e Irlanda del Norte vs. Polonia a las 19 horas.

El sábado 8 de febrero se disputará la segunda jornada con los partidos: Polonia vs. Suecia a las 14 horas y Noruega vs. Irlanda del Norte a las 19 horas. La tercera y última jornada será el lunes 10 de febrero con los cruces: Suecia vs. Irlanda del Norte a las 14 horas y Noruega vs. Polonia a las 19 horas.