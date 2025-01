Miguel Fuster: "Tengo un mes para buscar patrocinador y poder luchar por mi séptimo campeonato"

Miguel Fuster (Benidorm, 1971) es un piloto que se ha proclamado campeón del CERA, Campeonato de España de Rallyes en Asfalto, en seis ocasiones, siendo la última de ellas en 2018. Recientemente, ha firmado por Recalvi para competir con el Alpine A110 R-GT durante este 2025.

Pregunta: ¿Cuánto plazo tiene para buscar patrocinador?

Respuesta: Tengo poco tiempo, pero bueno hay cosas por ahí. Estamos buscando apoyo de alguna marca que tenga algún grupo de automóvil. Estamos trabajando en ello, en buscar de alguna manera un patrocinio para que nos dé un último empujón. Hoy en día hay que aportar dinero a los equipos, no es como antes que se podían tener tres contratos encima de la mesa y elegías al que más pagaba. Ahora toca buscarte la vida, diciendo cuánto dinero se aporta. Esta vez estoy contento porque con un presupuesto digno podemos hacer cosas.

¿Alguna fecha marcada en el calendario para conseguirlo?

Tenemos un mes. Cuento con el apoyo incondicional de varios patrocinadores, pero buscamos más empresas. Para este proyecto necesitamos un patrocinador fuerte que nos pueda ayudar.

Lleva desde 1989 al volante... ¿Cómo es competir al máximo nivel?

Con motivación. Llevo muchos años corriendo, a mí me mueve la ilusión. No es que lo diga yo, pero lo podrán decir patrocinadores, jefes de equipo..., tengo tanta motivación e ilusión que soy hasta cansino, soy muy insistente. Lo del Alpine, que ha pasado hace 20 días, ha ocurrido por insistencia. Estoy muy contento. Lo hago todo por este deporte que tanto me ha dado. La gente me pregunta que cómo vuelvo a correr y la realidad es que si no regreso me vuelvo loco.

¿Qué sueño le falta por cumplir?

Ahora mismo el sueño que tengo es ganar otro Campeonato de España. Evidentemente, yo no tengo nada que demostrar. Llevo muchos campeonatos a mis espaldas y he trabajado muchísimo, pero tengo ilusión porque he pasado una época difícil. Me ha costado mucho reengancharme después de dejarlo tras el 2018, cuando hice un año sabático, y el COVID que provocó que tuviera mucho tiempo sin poder competir. Hasta el 2023 no decidí volver a correr y ahora tengo equipo de verdad para ir a por el séptimo campeonato. Con 53 años, ganar un CEDA es un sueño.

¿Alguna vez pensó en dejarlo definitivamente porque esa motivación había desaparecido?

Sí, fue en el año 2001. Este deporte ya sabemos lo duro y complicado que es, sobre todo los comienzos, que son muy fuertes. En mi caso, vengo de una familia muy humilde y a mí me estaba costando mucho. Yo corría y corría, estaba en lo más alto, pero me faltaba un empujón que no terminaba venir. Aposté un año, aposté dos y al tercero yo dije: «yo paso... paso de todo». Fue entonces cuando lo dejé, aunque solo seis meses, porque en seguida me vinieron a buscar. Me quiso el equipo Auto Laca, corrí con ellos la media temporada que me quedaba y al año siguiente ya conseguí ser campeón de España por primera vez, en el 2003. Fue, sin duda, un antes y un después. Siempre lo diré, en ese parón fue cuando apareció Auto Laca en mi vida. Ángel Ramos, un señor muy dedicado al automovilismo, apostó a tope por mí. Con él he ganado muchos campeonatos.

El piloto alicantino, Miguel Fuster, proclamado seis veces campeón del CERA. / Jose Navarro

¿Cuál es el coche con el que más cómodo se ha sentido?

El coche que más me ha dado es el Porsche. Es con el que más campeonatos he ganado. El Citroën me dio mucho, el Fiat también, el Ford..., pero con el Porsche es con el que más he sufrido y con el que más he disfrutado.

¿Cómo definiría su famoso Porsche 911 GT3?

Bueno es un coche que cuenta con una conducción totalmente altruista y diferente. Lo definiría por su esencia de conducción. Bajo mi punto de vista, el Porsche corre mucho, pero cualquiera no lo puede hacer correr., ya tienes que saber adaptarte mucho. No es que yo sea más bueno que nadie, ni mucho menos, pero hay pilotos de renombre que se han subido al Porsche y a la tercera carrera han tenido que abandonar porque pensaban que el coche era de locos.

Entre fallos mecánicos y lesiones, la temporada pasada no fue fácil, ¿no?

El año pasado no fue fácil, nadie dijo que fuera a serlo, porque también tuve mucha mala suerte. Fiché por un equipo y en la primera carrera tuve tres averías, cambié rápidamente de equipo lo que me hizo empezar mal. Cuando volví en el 2023, me di un plazo de tres temporadas para optar al campeonato. Me hice un plan de acción. 2023 consistía en participar en tres carreras para que se viera que Miguel Fuster está vivo y quería volver. 2024 era para correr la temporada completa y volver a conocer los rallyes que hay, estar con las nuevas tecnologías, los coches, los pilotos... Y un tercer año para ganar el campeonato. Esta vez es cuando tengo por fin un pedazo de equipo, de los mejores de España, con un gran coche y estoy preparado para competir. Este 2025 es cuando voy a por todo.

¿Qué es lo que le ha hecho firmar por Recalvi?

Hay varios motivos, pero realmente lo que más me ha motivado es el tener un Alpine. Yo iba en su busca y, por tema de tiempos y de plazos, lo conseguí en el equipo Recalvi. He tenido mucha suerte y estoy muy agradecido a su patrón que es Chema Rodríguez.

¿Cómo es la convivencia dentro del nuevo equipo?

Es un grupo muy grande. Están Jorge Cagiao, el ‘Cohete’ Suárez... Cagiao me parece una persona, de verdad, encantadora. A él no lo conocía de antes. Me parece de lo más humilde y honrado. Estoy encantado y ha sido el primero en venir a felicitarme por llegar y ser su compañero.

¿Cómo recuerda su primera carrera como profesional?

Yo tuve mi primera carrera profesional con Peugeot en 1997. Fue mi primer rally y el hecho de vivirlo, con una marca profesional, sin pagar, cobrando... Era impresionante, era lo máximo. Es como cuando en fútbol juegas en divisiones bajas y, de repente, te ficha uno de segunda.

¿Cómo se produjo ese fichaje?

Pues algo verían en mí. Antes de llegar a ser profesional, yo ganaba todo lo que se me ponía por delante. El Desafío Peugeot, regionales, otras carreras... Estuve despuntando. Me vieron y decidieron otorgarme la oportunidad de darme un coche, pero en principio era solo para un año. Luego decidieron renovarme y a partir de ahí ya me rodé como profesional. Llevo desde 1989 corriendo y desde 1997 pudiendo vivir únicamente del mundo de los rallyes.

Cuando se retire de forma absoluta, ¿seguirá dentro del mundillo?

Sí, mi idea es seguir en este mundo. Quiero montar una academia de pilotos y, a poder ser, en la Comunidad Valenciana.