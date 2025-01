Carlos Sánchez: "Mi próximo objetivo es llegar a Roland Garros"

Directo desde Elda hasta los 300 mejores jugadores del mundo. Tras un espectacular inicio de temporada, donde ha ganado dos títulos consecutivos en Turquía sin ceder un solo set; y consolidarse entre los 20 mejores tenistas del país, Carlos Sánchez (275 ATP) atiende a INFORMACIÓN desde Austria. Tras una semana con molestias en la muñeca, se prepara en Linz para seguir escalando puestos en el ranking ATP con un objetivo claro: alcanzar las previas de los Grand Slam.

Pregunta: 10 victorias, ninguna derrota y dos títulos en Turquía sin ceder un solo set. Vaya inicio de temporada...

Respuesta: Estoy muy bien. La verdad que el objetivo de este inicio de temporada era acumular muchos partidos, porque viendo mi pasado las mejores temporadas han llegado al acumular muchos minutos en pista durante las primeras semanas del año. Por eso el objetivo de jugar los M15, que son torneos que no dan tantos puntos y quizá por ranking no eran lo que tocaba, pero por mi historial decidimos hacer eso. Vengo jugando muy bien desde julio. Empezar el año igual o incluso mejor de lo que lo terminé es un extra para continuar la temporada.

P: El segundo de los títulos lo ganó pese a una pequeña lesión que no le permitió entrar a pista al 100%...

R: Sí. Tras terminar la semifinal, tuve un dolor repentino en la muñeca derecha. Pensé que no sería demasiado, pero la realidad es que durante el calentamiento de la final me dolía y no pude pegar el revés a dos manos. Jugué todo el partido cortando.

P: ¿Qué es lo siguiente teniendo en cuenta la lesión?

R: He descansado una semana y voy a estar sin jugar también esta. Después hay otros dos M15 en Valencia, que además vivo allí y me pillan muy cerca de casa. Tras eso, con el nuevo ranking que se actualizará arrancaré a jugar el circuito Challenger.

Carlos Sánchez posa con su título ITF en el M15 de Antalya. / INFORMACIÓN

P: ¿Pueden llegar a ser esas pequeñas molestias un pequeño parón en la dinámica ascendente que llevaba?

R: Al final, ya tenía pensado parar estas dos semanas. No me cambia nada el calendario. Sí que es verdad que esta semana que he estado parado, me hubiera gustado poder entrenar con total normalidad y no he podido. De momento no cambian nada. Si cuando termine de jugar en Valencia siguen las molestias, entonces tocará parar algo más de lo esperado. Pero en teoría todo sigue igual que lo habíamos planeado.

P: Atravesando el que probablemente sea el mejor momento de su carrera, ¿se marca algún objetivo específico esta temporada?

R: El principal objetivo ahora mismo es entrar en las fases previas de los Grand Slam, para lo que hay que estar alrededor del puesto 230 del ranking ATP (este lunes con la actualización semanal alcanzará el puesto 275, mayor marca de su carrera), diez puestos arriba diez abajo. Quiero buscar llegar a ese ranking. Tengo cuatro o cinco meses hasta que cierren las inscripciones de Roland Garros, que es el primer objetivo, donde no defiendo muchos puntos por lo que puedo sumar bastante. Ya tendré que defender en la segunda parte del año. Ese es el principal objetivo.

Carlos Sánchez durante un primer servicio en el Challenger de Montemar. / CAM

P: Al final para el tenista profesional, acceder a las "qualys" de los Grand Slam es clave por el gran impulso económico que esto conlleva...

R: Absolutamente. Tanto por el apoyo económico como por la experiencia que te llevas de competir en los grandes frente a los mejores torneos del mundo. Yo creo que cualquier tenista sueña con alguna vez clasificar a los cuatro Grand Slam y tener la oportunidad de jugarlo. Es difícil de gestionar no ser capaz de entrar a jugarlos por tan poco, me veo ahí ya porque son solo 50 puestos. Al final son varios torneos más que tengo que hacer buenos a lo largo del año. Estoy muy centrado en la mejora diaria y, poco a poco, ir acercándome a ese ranking haciéndolo lo mejor posible durante todo el año.

"A Alcaraz siempre le he tenido mucha fe, apuntaba maneras desde muy pequeño"

P: Aunque fuera hace años, ¿cómo de difícil es jugar contra Carlos Alcaraz?

R: Es muy difícil. Pregúntaselo a Sinner o a Nole (Djokovic), que últimamente son los dos únicos que le pueden ganar. Cuando está a su mejor nivel es casi imposible ganarle. Cuando yo jugué contra él hace ya mucho tiempo (2019) igual había alguna manera. Fue un partido muy bonito. Él ya venía jugando bien pese a lo joven que era.

P: ¿Esperaba dos años y medio después verle levantar el US Open?

R: Sí. Yo siempre le he tenido mucha fe, apuntaba maneras desde muy pequeño. Desde edades tempranas, era capaz de ganar a gente de tres años más que él. Eso no es nada normal. A esa edad se debería notar mucho más el físico. Se apreciaba que tenía madera de campeón.

P: ¿Está al tanto de la nueva corriente de tenistas como Juan Pablo Paz (562 ATP) o Iván Marrero (754 ATP) que muestran en Youtube la realidad del día a día del circuito?

R: Sí, en varios vídeos de Juan Pablo he salido alguna vez cuando he coincidido con él. Me parece genial que muestren la realidad desde dentro porque al final la gente no tiene mucha idea de lo que es todo el circuito. Solo conocen los Grand Slam y los torneos más importantes. La mayoría de los tenistas viven en otra película completamente distinta a esa burbuja.

P: ¿Se ve dando el salto a redes y documentando también su propia carrera?

R: Como creador propio, no. Pero si alguna vez me invitan a algún canal, yo siempre estoy encantado de colaborar y ayudar para mostrar todo lo que es el mundo del tenis.