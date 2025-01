Rocamora renueva con el Atticgo Elche hasta 2028

El Atticgo Elche ha anunciado este lunes la renovación del entrenador del primer equipo femenino, Joaquín Rocamora, por tres temporadas más, hasta el mes de junio de 2028. El oriolano, arquitecto principal del proyecto franjiverde, lleva 13 años en la entidad y desde enero de 2016 como técnico principal.

Rocamora ha sido uno de los principales artífices, desde el banquillo, de los tres títulos oficiales que ha conseguido el club en su historia (Copa de la Reina, Supercopa de España y EHF European Cup), todos en los últimos años, además de promocionar a diversas jugadoras que han sido fichadas por otros clubes de mayor potencial y de haber conseguido terminar la campaña pasada en primera posición de la fase regular de la liga Guerreras Iberdrola.

Eso ha permitido al Atticgo Elche participar esta temporada por primera vez en la EHF European League, segunda competición continental en importancia, donde hasta el momento el conjunto ilicitano ha encajado tres derrotas en la fase de grupos, la última de ellas el pasado sábado en el pabellón Esperanza Lag contra el Larvik noruego.

Valoración de Rocamora

"Esta renovación significa confianza porque las primeras conversaciones se iniciaron cuando estábamos obteniendo los peores resultados de los últimos cinco o seis años", ha manifestado Rocamora en los medios oficiales del Atticgo Elche. "Estoy muy agradecido a la junta directiva por haber depositado su cariño en mí", ha agregado.

Joaquín Rocamora se abraza con sus ayudantes / MATÍAS SEGARRA

"Desde el punto de vista personal esto me permite seguir creciendo en una atmósfera que creo que es idónea para mí y en un club que me lo ha dado todo y que es mi casa. Me siento un privilegiado porque puedo desarrollar la labor que quiero en el lugar que quiero", ha finalizado Rocamora.