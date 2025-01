Sinner, más que un rival para Alcaraz: de estar a su sombra a desbancarle como amo y señor del tenis en un año

Ahora mismo, nadie parece en disposición de negarlo. Jannik Sinner es el amo y señor del mundo del tenis, algo que justo hace un año, cuando arrancó la temporada 2023, resultaba difícil de pronosticar. Por aquel entonces, llegó el italiano a Australia tras un 2022 en el que había dejado dudas y estaba a la sombra de la precoz irrupción de su gran rival generacional, un Carlos Alcaraz que ya contaba con dos grandes, y que parecía estar empequeñeciéndolo mientras conquistaba a los aficionados con sus logros y sus formas. Pero fue el primer grande del año el que sirvió para confirmar una irrupción que ha refrendado este sábado, poniendo en alerta a todos los que le rodean: la era Sinner no acaba más que comenzar.

Desde este domingo, el número uno se ha situado a la altura de grandes como Arthur Ashe, 'Guga' Kuerten, Andy Murray o Stanislas Wawrinka, todos con tres majors en su palmarés, y ya está a uno del murciano, que eso sí con dos años menos, cuenta en su haber con cuatro. Tras ganar en Australia, se impuso en el US Open y ahora ha revalidado su corona en las Antípodas. Entre medias, también ganó tres Masters 1.000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), tiranizó el número uno y fue por segunda vez maestro, mostrando una regularidad sin igual en el circuito.

Intratable en pista dura, el italiano está, en estos momento, un peldaño por encima del resto, incluído Alcaraz. Y las preguntas ya van todas en la misma dirección. ¿Hasta cuándo aguantará a este ritmo? ¿Es posible mantener esta rutinización de las victorias? ¿Podrá Alcaraz o un tercero por descubrir poner en jaque su dominio? Porque sí, la realidad es que solo el murciano parece capacitado para ponerle en problemas, y no siempre.

"Similar al mejor Djokovic"

Ambos son polos opuestos, tanto en el juego como en las formas. Pero paradójicamente, sus carreras circulan en paralelo. Uno, Alcaraz, todo fuegos artificiales, creatividad y vistosidad, el prototipo de lo que busca el espectador. El otro, Sinner, consistente, casi robótico, con un carácter a prueba de bombas al que ningún elemento parece desestabilizarle. Ambos dominan el circuito, pero ahora mismo el italiano maneja la baraja.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en Indian Wells. / EFE

"Es muy similar a Djokovic cuando estaba en su mejor momento. Apenas fallan, algo que realmente es sorprendente. Te hacen pensar que tienes que exprimir al máximo cada oportunidad durante un partido con ellos. Es muy difícil ganarles un punto desde el fondo de la pista, me pasaba con Novak y ahora me pasa con Jannik. Su manera de moverse es tremenda, están constantemente recorriendo la línea de fondo, no te dan ningún espacio, no te dan nada de tiempo", reconocía tras la final Zverev.

"Ahora mismo es demasiado bueno para mí, está en un universo diferente a cualquier otro jugador, pero haré todo lo posible para competir con ellos y levantar el trofeo. Hoy, desde luego, no fui lo suficientemente bueno”, aseguró Zverev tras perder en la final de Australia con el italiano, que ha ganado los tres últimos grandes en pista dura, algo que le deja solo por detrás de Roger Federer (5).

Jannik Sinner began 2024 with one 'Big Title'. Now the Italian has eight 🤯



Learn more 👇https://t.co/bzc45KsUAD pic.twitter.com/cwe4BRuqhR — ATP Tour (@atptour) January 26, 2025

Empatados a casi todo

La realidad marca que ahora mismo, sobre cemento, es demasiado bueno no solo para Zverev, sino también para el resto. Incluído un Alcaraz que no pasa de los cuartos en un torneo en pista rápida desde las semifinales en el US Open en 2023. Sí que ha brillado en los grandes torneos en el resto de superficies, donde contabiliza dos Wimbledon y un Roland Garros por ninguno de Sinner. Pero ese tramo de temporada, más corto que el de la superficie dura, no es suficiente para retar en el ránking a un Sinner que cuenta con más trofeos en su palmarés (18 a 16).

Porque el italiano, dos años más mayor, también cuenta en su haber con dos Copas de Maestros, por ninguna de Alcaraz. Y porque ya avisa de su próximo objetivo. "Quiero ser un jugador completo y no solo en una superficie, sino también en las otras dos. Creo que el año pasado no fue una mala temporada, pero puedo hacerlo mejor en tierra batida y hierba. Nuestro objetivo es seguir encontrando ese ritmo, el estilo de juego, ya que será totalmente diferentes cuando lleguen otras giras, especialmente la de hierba", confesó el de San Candido tras ganar en Australia, que quiere ampliar su dominio a pistas más allá de la dura.

Un dominio al que, ahora mismo, amenaza más el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que decidará en abril sobre el episodio del clostebol, que cualquier otro tenista: "Este tema es difícil, no estoy pensando en ello. Ahora mismo acabo de salir de un viaje increíble de nuevo en Australia, así que quiero disfrutar de este momento, para ser honesto. Luego ya veremos qué pasa en la audiencia, de momento solo sabemos las fechas". Mientras tanto, suma y sigue Sinner, al que ni la sombra del dopaje parece frenarle