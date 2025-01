Rubén Perelló y los cuarenta ladrones

Los grandes tesoros se esconden en los lugares más insospechados. Alí Babá, aquel pobre leñador que cortaba madera en un bosque perdido de Persia, no podía sospechar que, entre la maleza, se escondía una cueva secreta en la que una banda de cuarenta ladrones albergaba un enorme botín. Una cueva inaccesible, insospechada, inaudita. Un lugar seguro donde depositar enormes riquezas que únicamente estarían al alcance de quien pronunciara las palabras mágicas que abrían y cerraban la boca de la cueva. Alí no salía de su asombro al descubrir, por casualidad, que aquel «ábrete, Sésamo» era la llave que abriría la puerta de su nueva vida, una vida de rico similar a la que llevaba su hermano Kassim. Así que, una vez desaparecieron de su vista los cuarenta ladrones, se plantó en la entrada, recitó las palabras encantadas, saqueó todo lo que pudo, dijo «ciérrate, Sésamo» y aquí no ha pasado nada. Bueno, nada nada, no… Porque el jefe de los ladrones planeó una gran venganza contra Alí Babá, claro (hay que ver qué mal se toman los mafiosos que les des de su propia medicina…). No les cuento el final por si quieren leer Las mil y una noches y escuchar la historia de labios de Sherezade.

Aquí en nuestro mundo de primera FEB, la banda de cuarenta ladrones sevillanos, liderada por el astuto Gonzalo García de Vitoria, vino a Alicante en la tercera jornada de liga y nos robó el triunfo en casa, condenándonos al peor comienzo de liga de la historia lucentina. Se llevó el tesoro a Sevilla, y allá que vamos esta noche a estrenar la segunda vuelta con idea de pronunciar las palabras mágicas que nos permitan saquear el palacio de deportes bético. Rubén Perelló tendrá que convertirse en Alí Babá e insuflar en sus jugadores la confianza de que es posible arrancar una victoria allá donde nadie consigue ganar. En efecto, el pabellón sevillano no ha sido doblegado ni una sola vez esta temporada. Tan inexpugnable como la cueva mágica donde los cuarenta ladrones escondían a salvo su botín es el feudo de García de Vitoria, emblemático entrenador de la LEB Oro. Y ese oro es el que se dispone a recuperar el equipo más insospechado, ese que aún no ha conseguido ganar fuera de casa. Perelló y los suyos ensayan la fórmula mágica para lograr lo imposible: dar la sorpresa y arrasar sobre el parqué a base de mucho trabajo y un golpe de suerte. Como el sultán de Sherezade, habremos de esperar hasta mañana para conocer el final de la historia. El combate será duro, pero yo albergo esperanza. Ya se sabe que quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón.

