La Carrera de los Castillos de Alicante: principales calles afectadas

Llega la hora de la épica. Este domingo a partir de las 9:00 horas, más de 1.800 corredores desafiarán la exigente orografía de Alicante en la Carrera de los Castillos, la prueba más icónica y representativa de la capital alicantina.

Los participantes de la distancia corta, de 5 kilómetros, marcarán el pistoletazo de salida a la duodécima edición de la Carrera de los Castillos de Alicante (9:00 horas). Desde la calle Foguerer José Romeu Zarandieta, junto a las piscinas de Monte Tossal y al Pabellón Municipal Pitiu Rochel, los corredores afrontarán la subida al Castillo de San Fernando, para, tras un rápido descenso, girar en la Avenida Alfonso X el Sabio y retornar directamente hacia la zona de la salida, completando los últimos metros en el renovado tartán del Estadio de Atletismo Joaquín Villar.

Media hora después, a las 9:30 horas, llegará la hora de la clásica Carrera de los Castillos de Alicante 10K. Desde el mismo punto de partida que el 5K, en este caso el desafío adquiere tintes épicos, con la subida al Castillo de San Fernando y, sobre todo, al Castillo de Santa Bárbara, con casi un kilómetro de subida y tramos de 10% de desnivel.

Para completar la leyenda, tras la bajada, un viaje por las arterias principales de Alicante, con paso por la Rambla de Méndez Núñez, Plaza de Luceros o la Avenida Alfonso X El Sabio para iniciar la marcha hacia el Estadio Joaquín Villar. Ahí se completará la hazaña, en ese tartán estrenado para la ocasión.

Entre los participantes, cabe destacar a Andrés Macías, doble campeón del 5K, y que da el salto a la distancia clásica de la Carrera de los Castillos, Javier Sánchez, ganador en 2018 y podio en dos ocasiones más en el 10K, y Adrián Corbalán, vencedor del 5K en 2019 y segundo en 2022.

La Carrera de los Castillos de Alicante es una prueba impulsada por la Concejalía de Deportes de Alicante para promover el deporte en la ciudad y como herramienta de desestacionalización turística, y cuenta con el patrocinio de Hyundai Leuka Car y Sprinter.

La prueba está limitada a 2.000 participantes.

Afectaciones al tráfico en la ciudad

La Carrera de los Castillos de Alicante es una fiesta deportiva que llevará a los participantes por el corazón de la ciudad. Aunque se han buscado que la afectación a la movilidad sea limitada, habrá algunas calles con restricciones de tráfico durante el desarrollo de la prueba. Estas serán las avenidas afectadas:

C/ Foguerer José Romeu Zarandieta, c/ Aureliano Ibarra, c/ Escultor Bañuls, Camino del Castillo de San Fernando, c/ Maestro Barbieri, avda. Alfonso El Sabio, avda. Jaime II, c/ Vázquez de Mella, c/ Doña Violante, c/ de la Virgen del Socorro, c/ de Fray Juan Rico, Pz/ Paseíto Ramiro, c/ Jorge Juan, c/ Rafael Altamira, Rambla de Méndez Núñez, Plaza de Luceros, Avda/ General Marvá, Avda de la Estación, Avda. Salamanca, Plaza General Mancha, Avda de los Condes de Soto Ameno, Avda Dr. Rico y c/ Foguerer Ramón Guilabert.