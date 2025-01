El HLA Alicante, incapaz de ganar fuera de casa

El HLA cayó derrotado ante el Real Betis en su visita al Pabellón Municipal de Deportes San Pablo. Los alicantinos tenían la posibilidad en su mano de salir del descenso, pero el objetivo vuelve a escaparse tras un nuevo partido perdido fuera de casa.

Los béticos entraron mucho mejor a la pista. La inteligencia de Hughes y la solvencia de Radoncic marcaron un inicio demoledor para los de Perelló, quien se vio forzado a parar el juego antes de los cinco minutos de choque (14-5).

A partir del tiempo muerto, el HLA supo encontrar al hombre en ataque. El poco acierto local y la mejora defensiva tras el ecuador del primer acto permitió a los alicantinos acercarse en el electrónico, tanto que se colocaron a tan solo tres puntos de distancia (21-18).

El ritmo era difícil de mantener y bajó durante los primeros instantes del segundo cuarto. Sin apenas anotaciones y con unos grises parciales que no terminaban de favorecer ni a uno ni a otro. Hasta que los de García de Vitoria, ex entrenador lucentino, apretaron el acelerador. Radoncic y Vítor Alves se echaron el equipo a la espalda y consiguieron despegar a su equipo del Lucentum. No obstante, el bonus perjudicó con creces a los verdiblancos, que vieron como la diferencia no aumentó demasiado pese a su buen juego. La mejor noticia para el HLA fue llegar vivo al descanso (40-30).

Los de Rubén Perelló no despertaron en el paso por vestuarios. Únicamente algunos destellos de Larsen parecieron acercar a los alicantinos a su rival, pero la superioridad que formaron el escolta italiano del Real Betis y Jelinek era demasiado para ellos (47-34).

El Lucentum se reenganchó al encuentro. Las disputas de Moute a Bidias, muy ganador en el rebote, y la precisión de Sebastian Aris metieron presión al cuadro bético. El partido pendía de un hilo.

García de Vitoria pidió un tiempo muerto para intentar que su equipo pudiese dominar de nuevo sobre la pista. Lo consiguió parcialmente, sobre todo con el nivel de Vitor Alves estaba intratable con sus lanzamientos de tres. Lo más increíble era ver como, sin un juego brillante, el HLA seguía con opciones de sacar algo positivo del Palacio Municipal de Deportes San Pablo (61-54).

Ficha técnica del encuentro entre el Real Betis y el HLA Alicante. / FEB

El último cuarto empezó muy igualado. Ambos equipos pudieron golpear, cada uno con sus armas. Mientras el Real Betis probó más el juego exterior, el conjunto alicantino se valió de combinaciones interiores. Sin embargo, el empuje y la calidad de los verdiblancos acabó por imponerse durante los primeros minutos, haciendo que Perelló tuviera que pedir una pausa a la desesperada (67-56).

Solo faltaban 5 minutos, ninguno de los equipos estaba cargado con faltas, por lo que el bonus esta vez no era una vía posible para intentar anotar. El final del partido se decidió únicamente por la calidad y el desarrollo ofensivo de cada uno, ahí se impuso el conjunto bético. Los locales acabaron mucho mejor el partido que el HLA y sumaron su decimotercera victoria, frente a las cuatro de los alicantinos, que siguen marcando el descenso y estando a una de la permanencia, aunque con un partido más disputado que sus contrarios (79-68).

Suscríbete para seguir leyendo