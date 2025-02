Juan Lleonart y Marta Mansito-Valverde lideran en la recta final para la Euromarina Optimist Torrevieja

La Euromarina Optimist Torrevieja afronta su recta final. Hoy se ha disputado la tercera jornada, que es la primera de la ronda final y ha permitido cerrar tres pruebas para los grupos Oro, Plata y Bronce.

La general ha dado un vuelvo importante en el grupo Oro, tras esta primera entrega, en la que ha habido baile en las posiciones. Hasta el día de hoy era la canaria y vigente campeona del mundo, Marta Mansito-Valverde (RCN Gran Canaria) quien mantenía el nº 1 en la tabla, pero ha cedido y eso ha sido como consecuencia de los dos últimos parciales del día. Unos números que la hacen bajar hasta la 4ª de la general absoluta, aunque mantiene la primera plaza en féminas y con un colchón importante sobre las siguientes regatistas.

El mando de la general absoluta, y primero en categoría masculina, lo asume el catalán Juan Lleonart (CN El Balís) con 28 puntos. Lleonart sellaba un 10º puesto en la primera prueba del día, mejorando en la segunda con un 2º, cayendo en la tercera caía hasta la 39º plaza, pero logrando llegar líder a la última jornada con pequeño margen de 6 puntos sobre el segundo.

Oliver Iglesias (CN Port d’Andratx), segundo en la tabla con 34 puntos también ha sufrido un pinchazo, siendo en la segunda prueba en la que lograba su peor parcial en Torrevieja con un 33. Con 9 puntos de diferencia por detrás de Iglesias se coloca otro español, Alejandro Valero (RCR Alicante), que también y al igual que los otros dos de arriba no ha tenido acierto en una de las tres pruebas. El alicantino no superaba la plaza 27 en la segunda prueba, en las otras dos cerraba con 8-4.

La igualdad es máxima entre los protagonistas para estar en las tres primeras plazas de podio. Lleonart tiene 28, Iglesias 34 y Valero 43 pero…. El sueco Alexander Forssén es quinto con 44, los mismos que la fémina Mansito-Valverde. Por detrás y con algunas opciones se encuentran el turco Mehmet Erkut Budak (Sopraventus Team- Istanbul SC) y peruano 10º del Mundo: Joaquín Acevedo (Team Happy) con 50 puntos, ocupando las plazas 6 y 7 respectivamente. Izan Rogel (RCN de Torrevieja), quien se ha marcado hoy un triunfo parcial en la primera prueba del día, junto a la francesa Lilou Backes (YCPR Sopraventus) lideran la flota SUB13.

Mañana domingo, 2 de febrero, se cierra la XVII Euromarina Optimist Torrevieja con los nuevos campeones. En el programa están previstas tres pruebas recuperando el top de salida a la primera de ellas a las 10.00 horas.