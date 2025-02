Hay una ópera cómica, escrita por Gaetano Donizetti, maestro del bel canto, a la que todos los tenores temen. Se llama «La fille du régiment» y cuenta la historia de Marie, una pobre chica que se cría entre los soldados de un regimiento francés. Ella se enamora de un tirolés, y tanto el sargento como una marquesa que se hace cargo de ella se oponen a la relación. El chico decide incluso unirse a la disciplina militar para poder casarse con Marie, y es entonces cuando el tenor, en la ópera, ha de interpretar esa canción de alegría y amor, Ah, mes amis. Pero la cancioncita de marras resulta ser un aria que contiene ni más ni menos que nueve dos de pecho, unas notas altísimas muy seguidas que ponen a prueba la capacidad física y musical del intérprete. No hay muchos tenores que se atrevan a protagonizar «La hija del regimiento» por la dificultad que entraña cantar el aria en el primer acto de la ópera. Hay que echarle valor, vaya. Y quien lo ha hecho y lo ha conseguido, se ha consagrado por ello. Fue el caso de nuestro añorado Luciano Pavarotti y de mi admirado tenor peruano Juan Diego Flórez, al que le he oído en directo el Ah, mes amis unas cuantas veces. Qué espectáculo. Hace unos años la cantó en La Scala de Milán y el público no paró hasta que la repitió en un bis final, algo impensable en un teatro que no ha visto bises en siete décadas.

Nueve dos de pecho van a tener que dar los jugadores del HLA Alicante si no quieren descolgarse de la lucha por la permanencia. La semana pasada, en su particular día de la marmota, el club volvió a perder fuera de casa, así que este viernes en el Pedro Ferrándiz no podemos fallar contra Palencia. Los de Luis Guil están haciendo un buen baloncesto este año y son quintos empatados con Betis. O la plantilla lucentina se mentaliza de que hay que darlo todo sobre la cancha, o perdemos la temporada. Así de crudo. El balance a día de hoy es un preocupante 4 - 14. Únicamente Morón está peor que nosotros, lo cual no es ningún consuelo, pues descienden tres equipos a final de liga. Intuyo que el staff técnico está haciendo mucho trabajo con los tenores alicantinos para que pongan las notas en su sitio a lo largo de toda la ópera y tengamos un final feliz, no un drama. Hay que salir a ganar, a dar un recital de acierto y juego sólido, dando el 120% ante nuestra afición. Y si hay que dar nueve dos de pecho seguidos, se dan. Esta temporada está midiendo nuestras fuerzas como nunca antes el club se había medido y es el momento de dar un paso adelante y hacer el más difícil todavía. Ponerle tanto empeño a la victoria que acabemos cantando hasta el brindis de La Traviata, con soprano incluida.

