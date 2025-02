Kirian Rodríguez, jugador de Las Palmas: "He recaído del cáncer"

Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva de Barranco Seco que deberá alejarse nuevamente del fútbol para afrontar un nuevo tratamiento contra el cáncer.

El mediocampista, visiblemente emocionado, comenzó su intervención agradeciendo el apoyo incondicional del club, los directivos y sus compañeros de equipo: "Quiero agradecer al club y a todos los directivos. Siempre han sido muy importantes para mí, me he sentido apoyado y arropado en todo momento. También al cuerpo técnico y a mis compañeros, porque sin ellos no estaría aquí", expresó Rodríguez.

El jugador quiso ser él mismo quien comunicara la noticia y pidió disculpas por no responder preguntas en la rueda de prensa:

"Sé que hay muchos temas candentes, pero confío en que comprendan mi decisión. Saben que siempre he sido transparente. En otro momento podremos sentarnos a tomar un café y responderé con total sinceridad", dijo.

Una nueva batalla contra la enfermedad

Kirian explicó que, desde hace un mes, se ha estado sometiendo a pruebas rutinarias para controlar su estado de salud. En enero, una analítica levantó preocupación en el equipo de hematología, ya que los valores no eran los adecuados. Tras realizarse nuevas pruebas, incluyendo una biopsia, los médicos confirmaron ayer que la enfermedad ha reaparecido y deberá someterse a otro tratamiento de quimioterapia.

"Incluso los enfermeros intentaron mantener la información en confidencialidad, pero yo quería ser el primero en comunicarlo. Me toca volver a parar y luchar otra vez", afirmó.

A pesar del golpe, el capitán amarillo se mostró optimista y convencido de que podrá regresar la próxima temporada:

"Serán seis meses de lucha, pero estoy seguro de que la próxima temporada estaré de vuelta. Confío plenamente en el club y en mis compañeros, sé que dejarán a la UD Las Palmas en Primera División", concluyó.

La UD Las Palmas no ha tardado en mostrar su apoyo a Kirian Rodríguez y ha publicado un mensaje en sus redes sociales enviándole fuerza y deseándole una pronta recuperación.