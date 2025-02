Lledó: "Vamos a Sevilla con ganas de afrontar nuestra situación"

José Vicente Lledó, entrenador del Intercity, afirmó con vistas al encuentro que su equipo disputará este sábado a las 18 horas en Sevilla que "vamos con ganas de afrontar la situación" para mantenerse vivo en la lucha por la permanencia en Primera Federación.

El nuevo técnico del conjunto alicantino comentó que "hemos tenido una semana fuerte de trabajo. El grupo está anímicamente bien para afrontar el partido con el Sevilla Atlético con la mayor actitud posible".

El entrenador explicó que vio una sensible mejoría de su equipo en la última cita con el Marbella, al no recibir goles, y añadió que ahora espera "que la seriedad y el compromiso del partido anterior se traslade en el próximo para ser capaces de no encajar goles porque a partir de ahí las victorias llegarán". El preparador alicantino también se refirió a la escasa eficacia cara a puerta del Intercity y apuntó que "la mejor manera de que el jugador vea que el trabajo es bueno es conseguir victorias y a eso se llega marcando goles".

Sobre si Anthony Modeste, el fichaje estelar del Intercity en el mercado invernal, puede debutar ante el filial sevillista, Lledó confirmó que "va a viajar a Sevilla. Le falta un poco de condición física, pero es un rematador espectacular que nos puede aportar mucho".

Respecto al rival, el último equipo al que ganó el Intercity hace más de dos meses, recordó que "el Sevilla Atlético es un equipo muy completo porque son intensos a nivel defensivo, pero nosotros vamos con la confianza para ganar".