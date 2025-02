Perelló: "Tenemos muchas carencias y todos somos conscientes de ellas"

El Lucentum regresa este viernes (20:30 horas) a su casa, el Pedro Ferrándiz, donde ha sumado de forma consecutiva las únicas cuatro victorias que acumula en la competición. En la previa al encuentro frente a Palencia (13-5), quinto clasificado en la LEB Oro, el entrenador del HLA Alicante, Rubén Perelló, volvió a hacer incapié en la falta de fichajes para afrontar el segundo tramo competitivo: "Creo que tenemos muchas carencias y todos somos conscientes de ellas. Pero me quiero centrar en lo que tengo y en potenciar nuestras fortalezas. Estamos en una situación muy complicada, no siempre es fácil. No es que no queramos, simplemente a veces no se puede. Ojalá en las próximas semanas incorporemos algún jugador más"

"Jugamos en casa y el Pedro Ferrándiz, hasta el momento, nos está demostrando que quiere baloncesto. Nos ayuda. Intentaremos competir y aprovechar nuestros momentos y fortalezas. Para ganarnos tendrán que hacer muy bien las cosas. Ahora nos viene un calendario de cinco partidos muy complicado. En tres semanas nos enfrentaremos a cuatro rivales que van a pelear por el ascenso. Queremos ser un equipo que en casa se sienta cómodo y arropado por la afición", añadió el preparador lucentino sobre la fortaleza de su equipo como local.

El HLA Alicante anunció a principios de semana la continuidad de Sebastian Aris hasta final de temporada y la ampliación del contrato de Sergio Llorente por una semana más. "Sebastian Aris llegó a la par que Kacinas. Lleva un par de partidos en los que le estamos volviendo a encontrar. Es un chico trabajador, muy consciente de la situación y con muchas ganas de aportar positividad al equipo. Sergio Llorente es un jugador con experiencia en la categoría y está ayudando mucho a los jóvenes. Está ayudando en un rol diferente al de sus últimas temporadas", añadió Perelló sobre la continuidad de ambos jugadores.

Kali Nord anima al Lucentum durante un partido en el Pedro Ferrándiz. / Jose Navarro

"Todavía estamos en un proceso de muchos cambios, no podemos valorar el nivel de la plantilla. Hay muchos jugadores lesionados o faltos de ritmo. Yo cuando llegué veía un equipo triste, muy tocado anímicamente. Y creo que la mentalidad la hemos cambiado más allá de rendir mejor dentro o fuera de casa. Los chicos están trabajando muy bien. En casa hemos vuelto a conectar con la afición y eso es muy importante", dijo el técnico del HLA sobre el nivel actual de su plantilla.