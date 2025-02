Vicente Mir: "Tal y como está el equipo, el Betis lo va a tener complicado para ganarnos"

El técnico del Alcoyano, Vicente Mir, advierte antes de recibir este domingo a las 19:30 horas al Betis Deportivo que el filial verdiblanco "lo va tener complicado" si piensa en sumar los tres puntos.

"Lo va a tener complicado el Betis Deportivo para ganarnos, tal y como está el equipo ahora. Veo a mis jugadores muy bien e implicados", recordó el técnico valenciano, que en la última jornada en el Enrique Roca de Murcia estrenó su casillero de victorias como visitante tras llegar al equipo las pasadas Navidades.

"El equipo ha experimentado una mejoría desde que llegué al banquillo del equipo. Veo a los jugadores más asentados y van asumiendo lo que yo quiero. La verdad es que estoy muy contento con ellos y la victoria en Murcia fue mérito de ellos, más que del cuerpo técnico. Lo dieron todo y vi un equipo muy comprometido", ha explicado Vicente Mir. "Está claro que nos podrán ganar. El Betis tiene equipo para ello", prosiguió el técnico valenciano, "pero quien quiera ganarnos ahora va a tener que pelear mucho", añadió.

Mientras que su Alcoyano es un equipo al alza ahora mismo, el Betis Deportivo cotiza a la baja, ya que el filial verdiblanco todavía no sabe lo que es ganar en 2025. "Están en una mala racha, pero no hay que fiarse nunca de un equipo filial. Tengan o no tengan a sus mejores futbolistas, te la pueden liar en cualquier momento. Ellos tienen el hándicap de que tienen a tres o cuatro jugadores con el primer equipo. No sé que pasará el domingo, ya que el Betis juega el sábado", concretó.

El entrenador entiende que los tres puntos de Murcia sirven para acercarse al objetivo del Alcoyano, que como ha asegurado Vicente Mir pasa por "alejarse lo antes posible de los puestos de descenso". "Han sido tres puntos muy importantes y aunque todo lo que sea rascar fuera hace que sumemos, realmente la salvación y nuestra temporada pasa por lo que hagamos en El Collao", apuntó.

A pesar de que en el mercado invernal no ha llegado el 9 que esperaba, y que ante el Betis Deportivo tendrá la baja de Mario Losada por sanción, el técnico aseguró: "Estoy encantado con lo que tengo y con ello voy a trabajar. Nos hubiera venido bien un delantero". "El domingo no tendré a Mario Losada, pero cuento con Yacine Qasmi. No sé cuánto aguantará, pero hay otras opciones como José Lara y Cristian Herrera", precisó.