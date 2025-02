Rubén Perelló carga contra la árbitra del HLA Alicante-Palencia: "El descontrol arbitral ha sido terrible"

Enfado monumental el de Rubén Perelló después de sumar la decimoquinta derrota de la temporada, la primera en el Centro de Tecnificación desde el pasado 11 de diciembre, donde había conseguido ganar sus últimos cuatro compromisos ligueros, los únicos logrados esta temporada, en la que ocupa la decimosexta plaza y pelea, contra todo pronóstico, por eludir el descenso a Segunda FEB.

El entrenador del HLA Alicante estalló al final del choque por considerar que el arbitraje había perjudicado gravemente a su equipo, que terminó perdiendo un pulso que había sido capaz de dominar desde el salto inicial. La última acción del partido, la que posibilitó que Súper Agropal Palencia, cuarto clasificado de la liga, le diera la vuelta al resultado desde la línea de personal, fue lo que terminó por enfurecer al preparador lucentino, que cargó contra la actuación de Paula Lema Parga, a la que acusó de inventarse infracciones y de hacerlo de manera reiterada.

"No es la primera vez que nos ocurre, y además con la misma colegiada. No se puede permitir que ocurran estas cosas y que jueguen con nuestro pan de cada día. El descontrol arbitral ha sido terrible, ya no solo en las últimas acciones en las que, de una acción que Jordan King roba y es una falta de Wintering, le dan el balón a ellos. Y la última, que es clarísima, que es una defensa y que ni lo toca, dicho por Kunkel", sostiene Perelló que le confesó el escolta estadounidense del Palencia.

La árbitra Paula Lema Parga le da la pelota al jugador del HLA Alicante Mwema. / Rafa Arjones

"No entiendo el criterio, no entiendo cómo un árbitro principal es capaz de dejar que el segundo y el tercero tomen decisiones erróneas constantemente, y que a mí, durante el partido, me ha afirmado que eran así, y que él no asuma el control, no ponga remedio. En un partido, naturalmente, siempre es más fácil pitar en contra del equipo que va abajo, del equipo que es más pequeño", denuncia el preparador lucentino.

"A mí me da igual que no me respeten personalmente, intento ser humilde, intento trabajar en el día a día, pero lo que sí que hay que respetar es el escudo y el club, y Alicante debe ser respetado mucho más de lo que está siendo ahora. Es obvio que estoy caliente, que estoy cabreado, porque creo que estas cosas no ayudan y que, a quienes cometen estos errores tan importantes, luego no les pasa nada", esgrime, refiriéndose a los colegiados que se equivocan en sus decisiones de manera flagrante.

Se van de rositas

"Al final seguirán pitando y a nosotros, con una derrota más en nuestro casillero, nos dejan en una situación complicada. A partir de ahí, creo que ha sido un auténtico partido de baloncesto. No le quito valor al Palencia, que ha ganado siete de los últimos ocho partidos, pero creo que hemos dominado durante tres cuartos", ensalza Perelló en su análisis del juego.

"No tengo que disculparme por nada, espero que se tomen medidas y que no seamos únicamente nosotros los perjudicados deportivamente de una victoria que era nuestra y que nos han quitado de nuestras manos", vuelve a denunciar el entrenador del HLA Alicante, que considera que la actuación arbitral fue clave en la derrota del Lucentum pese a los errores propios cometidos por sus jugadores.

Rubén Perelló intenta calmar a Moute dentro de la cancha durante el HLA Alicante-Palencia. / Rafa Arjones

"Recuerdo tres tiros que le damos a ellos al final del tercer cuarto y que nos condicionan mucho porque les hemos permitido entrar de nuevo en el partido. Después, su inercia ganadora, su calidad y su capacidad para generar y para crear y para controlar estas situaciones de final de partido, les ha permitido irse siete puntos arriba. Con todo eso en contra, no nos hemos rendido y agradezco a la afición su apoyo, porque ha sido fundamental para que, en una dinámica negativa, después de ir controlando el partido 35 minutos o 36 o 37, nos hemos metido nuevamente en el partido, nos hemos puesto dos arriba y a partir de ahí, bueno, pues uno arriba y ya sabéis lo que ha pasado...", resume Perelló, reiterando el fallo cometido por la árbitra Paula Lema, el que concedió a Palencia la opción de remontar en la última acción del encuentro señalando una falta a Jordan King, a juicio del técnico lucentino, inexistente, que valió para sellar el 95-96 con el que concluyó la contienda.