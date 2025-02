Alerta en la NBA: bajan las audiencias televisivas

La NBA funcionó 30 años sin triples hasta que en 1979 adoptó la línea de tres puntos para que los grandes pívots no monopolizaran el juego. Más de 40 años después la mejor liga del mundo ha visto como la balanza se ha descompensado y ya hay equipos como los Celtics que tiran más de 50 triples por partido. “Hay demasiados putos triples”, bramaba Lebron James al respecto. Muchos analistas atribuyen a este nuevo estilo el bajón de audiencias en EEUU, que ha llevado al comisionado de la NBA, Adam Silver, a abrir el debate de cómo limitar minutos y triples mientras, en paralelo, baraja abrir una liga en Europa.

En julio la NBA firmó un nuevo contrato televisivo por 11 años por 76.000 millones de dólares. Pero las alarmas se dispararon en diciembre en la NBA Cup, que registró en las semifinales un 19% menos de audiencia que en la temporada anterior. “Tengo una teoría. La audiencia ha bajado porque estamos viendo siempre lo mismo. Hoy en día todos los equipos tiran triples y ejecutan las mismas jugadas (…). Y la audiencia va a seguir bajando a menos que cambiemos las cosas a como se hacían antes", advertía Shaquille O'Neal, personificando en un jugador el origen de todo esto: “Curry [Stephen] ha arruinado el baloncesto".

La receta de Curry

Curry claramente cambió el juego. El base de los Warriors fue un precursor a la hora de lanzar sistemáticamente no ya desde la línea de 6,75 sino de 8 o 9 metros. Muchos han seguido el ejemplo del mayor triplista de la historia de la NBA. Es más fácil ver a Victor Wembanyama, el alienígena francés de 2,21 e interminables brazos, tirar más de 10 triples por partido que aprovechando su envergadura para machacar el aro. “La NBA está en plena transformación. Jugadores como Wembanyama o Jokic hacen cosas que los pívots jamás habían hecho en este juego”, reflexionaba Silver en el podcast ‘The Herd’. El gestor de la Liga ya ha hablado varias veces de este controvertido asunto, en el que hay quien plantea prohibir los triples, otros proponen retrasar la línea de tres y hasta hay peticiones de que los mates valgan triple, para incentivarlos.

“Haremos cambios, ajustaremos y corregiremos los problemas”, sentenciaba el comisionado. “Desearía que fuera tan simple como mover la línea de 3 puntos, porque entonces simplemente lo haríamos. Parte de la preocupación es que si la retrasas terminarás obstruyendo la zona debajo la canasta, y eso tampoco es atractivo", consideraba.

Tras el revuelo generado, Silver volvió a hablar de ello en ‘The Dan Patrick Show’, donde abrió otro melón: reducir el minutaje. “La NBA es la única liga que juega 48 minutos", recordaba Silver la semana pasada. "Soy un fan de los cuatro cuartos de 10 minutos. Creo que un formato de dos horas para un juego es más consistente con los hábitos televisivos modernos".

Generación Z

La NBA está preocupada no solo por el descenso de las audiencias sino también en atraer a la generación Z, la que ha abandonado la televisión convencional. Una preocupación que es compartida por los rectores de otras competiciones, como la NFL, la MLB o la Liga española. “La NBA lleva tiempo estudiando este asunto de audiencias para llegar a la gente joven. Van modificando cosas y estudiando y viendo reacciones. Ahora ha surgido esto del triple. Por eso ha habido varias declaraciones de Silver. Es obvio que las audiencias televisivas de la NBA han bajado, pero creo que le preocupa más que a medio y largo plazo sea consumido”, explica Antoni Daimiel, referente de la NBA en España desde hace tres décadas. El periodista, que entró el año pasado en el Hall of fame del baloncesto español, destaca que la gran apuesta de la liga es captar público joven a través de las redes sociales. “Han invertido mucho porque creen que su futuro es conquistar a la gente más joven”.

Y, con el fin de fidelizarlos más allá de ‘highlights’, no duda en que la liga no se cortará a la hora de innovar. “El comité de competición estudia lo de los triples, le preocupa que el juego sea menos diverso. Ha desaparecido el tiro de 4-5 metros y todo son triples, porque te valen mucho, o mates y bandejas, porque tienen porcentaje muy alto de acierto. Hubo otras épocas en que el juego era menos diverso y se hicieron cambios. La NBA trata de demostrar que cuando hay una reclamación de la gente salen y responden. No tiene problemas para probar cosas nuevas y si no funciona luego echarse para atrás”.

En este sentido cree que, aunque varios técnicos se hayan mostrado en contra de recortar la duración de los partidos, esta idea podría tener elementos beneficiosos. “Permitiría mantener los 82 partidos de temporada regular o intensificarlos, que jueguen lo máximo posible los mejores y que haya menos quejas por el calendario, un foco de tensión entre liga y jugadores”.

Reto a la Euroliga

La tercera alerta que ha disparado Silver es la creación de una NBA Europa, más tangible tras las palabras del comisionado hace dos semanas en París. "Lo que hacemos en la NBA es dirigir ligas. Operamos cinco y estamos analizando muy de cerca para ver si existe una oportunidad de profesionalizar el juego a otro nivel aquí para crear una oportunidad comercial más grande".

Según reveló ESPN, en otoño pasado la FIBA y la NBA presentaron en Nueva York la expansión europea a los propietarios de equipos. En noviembre, la NBA detalló a los dueños las ciudades en las que la liga buscaría equipos, tras contactar con posibles inversores y equipos (incluidos algunos clubes de futbol importantes de Europa sin sección de básquet) para calibrar el interés.

“Todavía hay pocos detalles, pero es una opción seria, la NBA lo está planteando ya a los dueños”, apunta Daimiel. “No desdeñan la tradición de equipos como Barcelona, Madrid, Panathinaikos o Olympiakos, que por supuesto les atraen, pero también miran a ciudades importantes como Londres. Piensan que la Euroliga genera muy poco y ven una oportunidad de negocio y de hacer crecer la marca NBA. Y su reto es demostrar a los clubs europeos que su planteamiento vale más que la Euroliga. Esa es la clave”.

