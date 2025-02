Antonio Daimiel: "En el Real Madrid y el Barça necesitas tener muy claros los puestos de mando y las jerarquías"

Después de iconos como Ramón Trecet y Andrés Montes, Antoni Daimiel se ha convertido, sin discusión alguna, en la voz en España de la NBA, un conocimiento que se alcanza también otros ámbitos del mundo cestista. El periodista manchego estuvo presente hace unos días en La Laguna, donde protagonizó -junto al exseleccionador español Pepu Hernández- 'Isla de Baloncesto', una amena charla organizada por la agencia Somos Complot en el Espacio Mutua Tinerfeña. Antes de su coloquio, Daimiel repasó la actualidad de lo que más conoce -el basket norteamericano- pero también lo que más le llama la atención del CB Canarias.

¿Qué opinión le merece lo que viene haciendo La Laguna Tenerife?

Es un equipo que lleva muchos años compitiendo a alto nivel. Independientemente del presupuesto, es un proyecto que se ve muy estable y solvente. A mí me llama la atención, y creo que es algo para que la gente de aquí estuviera orgullosa, que se trata de un proyecto, de un equipo, de un club, que al menos viéndoles jugar, es algo totalmente diferente al resto. Hay una singularidad muy marcada, porque es un equipo que compite y que juega diferente al resto. Es un conjunto muy poco físico, pero que juega muy bien al baloncesto. Es un producto casi de laboratorio, con una enorme efectividad por posesión, que le gusta jugar lento y no correr. Es muy difícil jugar mejor a tan pocas posesiones como juega La Laguna Tenerife. Es como un cirujano veterano que no quiere operar mucho, pero que todo el mundo quiere ponerse en sus manos.

Salvando las diferencias físicas ¿es Marcelinho Huertas el LeBron James de la ACB?

Desde luego que se puede comparar un poco a la capacidad de mantener un rendimiento con esa edad, y su cualidad de longevidad en la alta competición. Es un jugador que se ha cuidado mucho ya desde hace muchos años a nivel físico. Y luego todo el conocimiento, experiencia, talento... que tiene, son incomparables en el baloncesto español, y diría que también en el europeo. Y el de Marcelinho es un caso que a mí me parece realmente curioso: que parece que vienen jugadores como a retirarse, y no se retiran porque mantienen el nivel e incluso cada vez juegan mejor. Incluso baloncestistas que estuvieron aquí, que se han ido y luego vuelven, como Abromaitis y Doornekamp... Es un ejemplo más de esa singularidad de un equipo con nueve jugadores de más de 30 años, y uno de más de 40. No es habitual que estén a ese nivel competitivo que tiene la Laguna Tenerife.

¿Cómo lo ve de cara a la Copa del Rey de Gran Canaria?

Su eliminatoria contra el Barça la veo muy igualada, pero creo que puede ganar, y como pienso que el Joventut le puede dar mucha guerra al Unicaja, pues la semifinal sería contra la Penya. En el otro lado del cuadro sí veo favoritos al Real Madrid contra el Manresa, y al Valencia frente al Gran Canaria. Ya ahí me voy a arriesgar y decir que la final será el Canarias ante el Valencia.

"En el Real Madrid y el Barça necesitas tener muy claros los puestos de mando y las jerarquías" ¿Le llama la atención que el Real Madrid y el Barça no estén rindiendo en niveles como los del curso pasado? Son casos muy diferentes, con algún lugar común entre ellos. El Madrid es un grupo muy cambiado en piezas muy importantes dentro del vestuario, algo que siempre afecta al baloncesto y al rendimiento. Se han ido muchos jugadores, algunos de ellos muy importantes, y eso hace que sea difícil la reconstrucción. Creo que los dos comparten una cosa, que cuando un equipo cambia muchos jugadores o no hay estabilidad, algo que ha ocurrido en el Madrid el último año, y durante varios en el Barça, no hay una estabilidad para rendir bien en alta competición. Y sin haber estabilidad, necesitas tener muy claros los puestos de mando y las jerarquías. Desde la distancia no sé si en ambos equipos ahora está esto claro, o hay dudas y desconfianzas entre unos y otros. Es muy difícil trabajar así, aunque las dos plantillas tienen mucho talento... Y lo hemos visto ya con el Real Madrid, con Chus Mateo, como en una temporada que parecía que iba mal, acabó muy bien. Y eso podría pasar de nuevo con el propio Madrid o con el Barça, porque tienen muy buenos jugadores. Pero es verdad que el pasado imperfecto del Barça te impide o te dificulta más enderezar ahora el asunto. Son temporadas complicadas, a priori, para los dos.

¿Cómo le ha dejado el reciente mercado de la NBA?

Bien. Ha sido muy intenso y también muy largo. Desde hace dos domingo domingo hasta última hora ha habido movimientos de muchos jugadores y muy importantes. Ahora toca esperar a ver cómo rinden esos jugadores en sus nuevos equipos.

¿Entiende el movimiento de los Dallas Mavericks con Luka Doncic?

Es difícil entender la causa primera. El origen de todo, y el por qué una franquicia quiere mover a un jugador que es Top 3 o Top 4 de la NBA ahora mismo, a punto de cumplir 26 años, habiendo sido finalistas el año pasado... Es difícil entenderlo. No sé si nos enteraremos antes o después, me imagino que sí, pero desconozco si pasarán días, semanas... Algo sabremos, alguna pista tendremos. Hay algunos de los motivos oficiales que se dicen que no me creo. Y algunas teorías de la conspiración que he escuchado tampoco me las creo... Es difícil entender que sea solo un motivo, como que quieren más defensa, o que no se fíen que un jugador como este se le comprometa a tal nivel económico para cinco años... Es raro porque nunca ha pasado, no hay un ejemplo como este. Pero considero que hay que respetar una cuestión deportiva y económica de Dallas, y ver a posteriori, en la práctica, si han acertado o si se han equivocado.

¿Son Los Ángeles Lakers los grandes ganadores en este trasvase?

Parecía que los Lakers lo habían hecho muy bien y que se les había quedado un equipo mejor del que tenían con la llegada de Mark Williams, que redondeaba y le ponía el envase a todo el asunto. Está muy bien que llegue Doncic para jugar al lado de LeBron y a priori garantizarles ser un equipo competitivo en los próximos años, pero necesitaban un pívot. Pero ahora quedan descompensados tras ese traspaso frustrado. Tanto como para no poder llegar a ser un aspirante, por muy productiva que visualicemos la sociedad LeBron & Doncic. Con Jaxson Hayes, Koloko y un Christian Wood que aún no ha jugado esta temporada no parece que sea suficiente para competir contra los mejores. Algunos nombres que suenan de jugadores sin equipo, como Mo Bamba y Daniel Theis; o que pudieran rescindir sus contratos actuales para poder ser fichados, caso de Larry Nance Jr y Chris Boucher, tampoco parecen representar grandes soluciones.

¿Pese a este pinchazo con Mark Williams, son compatibles LeBron James y Luka Doncic?

Me ha gustado bastante este debate. Hay gente con mucho conocimiento, como Shaquille O'Neal o Paul Pierce, decir que no los ven muy compatibles ya que los dos necesitan mucho balón. Y he oído a un entrenador como Tyrone Lue, de Clippers, exclamar que cómo no van a ser compatibles. Yo estoy más por esa segunda opinión. Creo que LeBron, casi desde que llegó a los Lakers, ha estado buscando gente que le descargara un poco de balón y de generación de juego. Porque con 40 años no se puede estar a todo, y él ya está a mucho. Los dos tienen no solo talento, sino también mucho, mucho conocimiento del juego, y seguro que encuentran fórmulas y mezclas ideales.

¿A quién ve favorito al anillo de la NBA?

Sigo viendo a Boston por encima del resto. Pero luego, en el Este, Cleveland es un equipo muy interesante, mientras que Indiana ahora está en una muy buena racha. Y en el Oeste hay un mayor número de aspirantes, porque creo que hay que respetar a equipos jóvenes que están haciendo una gran temporada, como Houston y Memphis. Oklahoma puede ser el máximo favorito, pero luego no podemos olvidarnos de equipos veteranos, Denver sobre todo. Vamos a ver si a Golden State con Butler le llega, Minnesota, por supuesto que Dallas... Hay muchos equipos altamente competitivos...

En uno de esos candidatos que nombra, los Grizzlies, está Santi Aldama, ahora mismo el único español dentro de la NBA. ¿Cómo lo está viendo?

Muy bien. Creo que está cumpliendo con lo que teóricamente se debería prescribir en este momento para su carrera. Está en la temporada previa a una oferta de contrato largo, que puede ser o el contrato de su vida, o el mejor hasta ahora de su carrera. Ha subido mucho las prestaciones y está jugando bastante y bien en un equipo donde hay mucha competencia y una rotación muy amplia. Quizá porque ahora sólo tenemos un representante español nos cuesta darle todo lo que merece, pero jugar más de 20 minutos en un equipo que es segundo en el Oeste, me parece que es suficiente como para valorar a Santi Aldama. Todavía tiene mucho margen de progresión.

¿Lo visualiza siendo All Star a corto plazo o eso ya son palabras mayores?

Eso sí parece complicado, aunque puede cambiar mucho su vida, para bien, dependiendo de si sigue en Memphis, si cambia de equipo... A veces en la NBA, que no siempre, te dan un contrato más alto y eso significa más respeto de todos hacia ti, y mayor voluntad de aprovechamiento de lo que tú eres simplemente porque tienes un contrato alto. Y eso le puede pasar a partir de la temporada que viene. Creo que es un jugador muy seguro, en cuanto a que es muy tranquilo y va cumpliendo con lo que se le va pidiendo. No es un jugador que demuestre ansiedad casi nunca, y es muy profesional, y creo que conoce muy bien ya de lo que se va esto en Estados Unidos. Me imagino que va a seguir progresando, y aunque tengo dudas de si lo suficiente para llegar a ser All Star, sí tiene capacidades para intentarlo.

¿Ve cambiando los partidos a 40 minutos como ha dejado caer el comisionado Adam Silver?

Puede pasar, pero estoy en contra. Creo que las cosas que son de toda la vida, o que corresponden a lo que es una marca de una competición, y que no está claramente demostrado que cambiándolo vaya a ir mejor, no lo tocaría. Entendemos tradicionalmente la NBA como muchos minutos de los jugadores principales, y con 48 todavía quedan minutos para jugadores suplentes o más de complemento. Y esto lo cambiaría todo. Pero es que además hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado mucho, y es que las estadísticas históricas y los récords cambiarían si de repente hay ocho minutos menos por partido.

¿Y qué opinión le merece eso de que todo el mundo se haya apuntado a la moda de lanzar triples?

Este es un debate muy interesante que cada uno utiliza según le conviene. Es obvio que el juego es menos diverso porque se tira más de tres, pero hay que analizar por qué se ha llegado a eso. De repente a los entrenadores, a los especialistas en estadística avanzada, a los directores deportivos, no les ha entrado ese virus de gustarle los triples, lo hacen porque están más cerca de ganar. Tú estás produciendo más por posesión, porque se han mejorado mucho los porcentajes de tiros de tres, también porque la distribución de los espacios ha sido diferente. Tiene que ser la liga la que, si llega a la conclusión de que esto está siendo un problema por falta de esa diversidad en el juego, la que haga algún cambio, sin arriesgar en otros aspectos, y que ese cambio lleve a una mejora. Pero también pienso que esto a veces se está utilizando en contra de la NBA, cuando también se lanzan muchos más triples en el baloncesto europeo. Y a mí me gusta poner el ejemplo del Valencia Basket, que está jugando muy bien y en la parte alta de la ACB, si sus números los trasladamos, en tiempo de juego a la NBA, sería el segundo equipo que más triples lanzaría en la NBA después de Boston.

¿Es viable en una división europea o nos olvidamos de ese sueño?

Eso de hacer en Europa una división de equipos que compitieran en la NBA, es algo que no lo veo viable todavía. Las distancias, los cambios de hora... Sería incompatible con un problema que ya reconoce todo el mundo, que es el de la densidad de calendario, de cantidad de partidos y minutos para los jugadores. Otra cosa es un proyecto que tiene la NBA, parece que junto con FIBA, de crear una competición. No sé si sería tomando la Champions actual y reformarla, mejorarla y agrandarla. Supongo que la NBA ofrecería know-how, es decir, maneras de conseguir esponsors y marketing, respetando un poco las tradiciones competitivas de la FIBA... Un torneo que obviamente sería competencia y un problema para lo que es actualmente la Euroliga.

En sus más de 30 años como periodista ¿ha tenido cerca alguna vez la posibilidad de pasarse al otro lado y convertirse, por ejemplo, en director deportivo de un equipo?

Pues solo una vez. Fue una propuesta que me hicieron y justo me pillo en una época floja en la empresa. No estaba muy a gusto, y lo valoré... Pero al final dicen que lo que sucede conviene, no salió esa posibilidad y a la larga me ha ido bien.

¿Y no le ha quedado la tentación o las ganas?

He tratado de ser muy profesional en periodismo y creo que para lo que valgo es para eso, y tengo serias dudas de que lo pudiera hacer bien en otros cometidos. Pero hablando de esta mezcla entre estas dos labores sí me ha llamado la atención muchas veces que, yo viendo tantos partidos y tantos jugadores, que calculo que habré hecho unos 3.000 partidos de NBA en mi vida, y estando viendo jugadores constantemente, pues prácticamente nadie me ha llamado nunca para preguntarme por alguien. No tenían por qué hacerlo, pero me ha llamado la atención, porque a los clubes les ofrecen jugadores y puedes ver algún vídeo, pero nunca está de más tener otras opiniones... Pero nunca me han preguntado.

"No puede permitir que ninguno de los actores ponga en cuestión la pureza o la limpieza de la propia competición" También dio su opinión Antoni Daimiel sobre el reciente comunicado del Real Madrid mostrando su desconfianza con el colectivo arbitral. El periodista manchego dejó claro su disconformidad, "pero no por el Real Madrid ni por el fútbol". "Creo que una competición, y en este caso la Federación y el fútbol español en general, no puede permitir que ninguno de los actores ponga en cuestión la pureza o la limpieza de la propia competición. Pienso que esto no se puede aceptar, porque creo en la pureza de todas las competiciones deportivas. Que de repente haya un actor, en este caso muy importante, que lo ponga en duda, hace dudar a mucha gente, y esto es malísimo...", argumentó el presentador.

