José Miguel Calleja, director general de la ACB: "No creemos en la maldición del anfitrión de la Copa del Rey"

El Gran Canaria Arena se somete a los últimos retoques por parte del personal de la ACB para dar su toque diferencial y único a un torneo que arranca este jueves y en el que las gradas se poblarán de aficionados no solo de los ocho equipos participantes, sino de los 18 equipos que compiten en la Liga Endesa.

En un desayuno informativo de los medios de comunicación con el director general de la ACB, José Miguel Calleja, acompañado por Pablo Malo de Molina, el director de comunicación de la propia ACB. El directivo reconoce que "a cada Copa nueva que vamos intentamos subir un poco más el nivel, centrándonos en lo más importante que es en primer lugar, la competición, que como veis está más dura que nunca y los ocho equipos que se clasificaron son los que siguen estando en estos momentos en las primeras posiciones, por lo que se van a poder ver unos cruces bastante bonitos y se van a dar varios aniversarios, como es el del encuentro entre aficiones del que ya se cumplen 10 años y también se homenajeará a los voluntarios, que serán casi 100 este año".

"Esperamos más de 8.000 personas, por aficiones, salvo los 1.700 del Granca, se distribuyen entre los demás equipos, va a haber mucho colorido y al final la gente irá apoyando al que mejor le caiga a medida que vayan pasando los equipos". "La Fan Zone que se está montando en la zona de Triana va a ser espectacular, vamos a hacer muchas cosas y por tercera vez hemos montado una especie de Fan Zone cerca del pabellón donde la gente pueda antes de que empiece el partido tomar algo y que la gente salga también fuera del pabellón y que la Copa invada otros espacios", apuntó.

Calleja desveló que la idea inicial es seguir en la misma línea de lo que se vivió en la última edición de la Copa en Málaga, "intentamos hacer cositas diferentes en cada sitio y nos adaptamos a cada pabellón porque son todos diferentes, habrá sorpresas que no podemos desvelar todavía, pero vamos a estar muy centrados en la música, con Movistar y con Endesa, el show inaugural, esa línea junto al salirnos un poco fuera del pabellón es la misma de los últimos tres años, aunque esperamos que esté incluso mejorada, con la idea de seguir creciendo porque siempre buscamos dar un paso más con respecto a la ciudad anterior". "Málaga ha dejado muy alto el pabellón, pero esta edición no se va a quedar atrás", aseguró.

Un retorno de 90 millones de euros para la marca España

En cuanto a la cifra de retorno esperada con respecto a los 90 millones para la marca España logrados en Málaga, el directivo aclaró que "es una cifra que va pareja a la marca España de la Copa y creo que no me equivoco diciendo que seguramente seguirá en ascenso, porque la realidad es que el seguimiento que tiene cada año es mayor, pero el mérito no es nuestro, sino de los clubes que cada año tienen un mayor nivel y cada vez viene más gente, incluso muchos sin abono y que vienen a disfrutar de la Fan Zone y a disfrutar de la Minicopa que es un torneo que también tiene cada vez más seguimiento, porque los clubes están invirtiendo cada vez más en cantera y está funcionando".

Calleja explica el fenómeno social de contar con aficiones de los 18 equipos de la ACB porque "al final a la gente les gusta la Copa, lógicamente prefieren que su equipo esté aquí, pero no fallan". "Muchos aficionados cogen vacaciones y aprovechan para venir a la Copa y en este caso, teniendo en cuenta que la próxima semana es la más fuerte del Carnaval, seguro que muchos de ellos se quedan para disfrutarlo también", comentó.

En el tema de los abonos, Pablo Malo de Molina recordó que "cuando alguien compra los abonos, por un tema de seguridad, tiene que decir de que equipo es, porque los abonos de las zonas superiores se agrupan por equipos y los 18 clubes de la ACB tienen, el que menos, 15 aficionados y hay tres clubes no clasificados con más de 100 personas, en total todos vienen a la Copa".

El precio de los abonos y la demanda

En cuanto al precio de los propios abonos y a las quejas cada año de muchos aficionados en ese sentido, Calleja respondió que "llevamos tres años en los que prácticamente no se han subido los precios, son bastante competitivos, hablamos de ver siete partidos del máximo nivel y al final se agotan porque hay una demanda brutal". "Siempre intentamos elegir pabellones que tengan cerca de 10.000 localidades, pero siempre hay demanda y prácticamente en dos horas y media se habían agotado los abonos", explicó.

Respecto a la famosa maldición del anfitrión, bromeaba Calleja señalando que "los clubes se lo toman muy a pecho, pero no creemos en eso, no creo que la haya, cada uno gestiona la presión como puede y lo que no es presión, al final tienes que tener el día y esto es lo realmente bonito, que o ganas o te vas a casa". "No hay maldiciones aquí, aunque sería curioso saber porque se dan esas estadísticas, es una presión extra", agregó.

Como anécdota, Pablo Malo narró que "cuando se creó la Copa ACB en el 83-84 y ganó el anfitrión, el miedo de los medios es que fuese una competición que fuera a ganar siempre el equipo de casa y la historia es que solo una vez más en 2002, ganó el Baskonia siendo el anfitrión".