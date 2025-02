Alicante bien vale una misa

Ya dijo Groucho Marx que si no le gustan mis principios, tengo otros. A veces hay que cambiar de bando, de creencias, de chaqueta, de colores y hasta de religión para seguir sobreviviendo, para alcanzar los objetivos, para luchar por los sueños. Va a ser curioso ver este sábado a Rubén Perelló en el banquillo contra su exequipo, ese Flexicar Fuenlabrada que lleva una temporada de ensueño, tercero en la clasificación. Como aquella historia de Enrique IV de Francia, que heredó el trono en 1589 pero era protestante. El país llevaba décadas sufriendo guerras de religión, así que, dada la mayoría católica de la población, la prudencia y la posibilidad de gobernar legítimamente hicieron que cuatro años después se convirtiera al catolicismo. Para la posteridad queda ya la supuesta frase que pronunció al dar el paso: «París bien vale una misa». Esa decisión terminaría siendo un gran acierto, garantizando un periodo de paz y prosperidad para la nación vecina.

Ojalá pueda decir lo mismo el técnico alicantino. Dejar Fuenlabrada para convertirse en el primer entrenador del Lucentum fue una decisión arriesgada. El balance no invitaba al optimismo. Pero era la oportunidad de volver a dirigir en Primera FEB. Este sábado será una cita especial para él. Regresa al Fernando Martín no ya como segundo de Toni Ten, sino al frente de un equipo que vive una situación crítica. El HLA Alicante sigue en puestos de descenso, pero esta semana logró lo que no había conseguido en toda la primera vuelta: vencer fuera de casa. Tras forzar la prórroga en Gipuzkoa, un colosal Kevin Larsen abanderó la primera victoria lejos del Ferrándiz, demostrando que ganar este fin de semana en Madrid es posible. Pocos como Perelló conocen mejor al equipazo en el que militan Jorge Bilbao, John Dee, Edu Durán, Tanner McGrew, Paul Jorgensen u Osva Matulionis. Solo podremos plantar batalla con la mejor versión de Sebastian Aris, con el Moute a Bidias más intenso, con la faceta más killer de Jordan King, los minutos más ágiles de Adrià Rodríguez y el Mwema más jugón. Perelló regresa a Fuenlabrada, vestido con otros colores. Ojalá este cambio de bando le salga tan bien como a Enrique IV y su reinado en Alicante sea próspero y victorioso.

