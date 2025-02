Antoni Daimiel: "La situación del Barça es muy difícil, necesitan algún refuerzo"

Habituado a trasnochar para comentar los mejores partidos de la NBA, Antoni Daimiel (Ciudad Real, 1970) disfruta estos días, en Las Palmas de Gran Canaria, de horarios menos exigentes y más agradecidos con la disputa de la Copa del Rey.

Con casi 30 años de trayectoria a sus espaldas siguiendo la mejor liga de baloncesto del planeta, formando una dupla inolvidable con el gran Andrés Montes, y actualmente con Guille Giménez, Daimiel completa el elenco de los comentaristas televisivos que se encargan de retransmitir el torneo copero que ya ha superado el ecuador, y que, para este sábado, tiene programadas las semifinales entre Unicaja y La Laguna Tenerife (18:30h) y el Real Madrid - Dreamland Gran Canaria (21:30h).

"No cabe duda que por nombre y por calibre de club llamó la atención, pero si sigues la temporada de los dos equipos, no fue tan sorprendente la victoria de La Laguna Tenerife ante el Barça. Además perdieron a Kevin Punter que es un jugador muy importante y más en finales igualados. Y sí que ha sido sorprendente la manera y la contundencia en la que Gran Canaria acabó con Valencia Basket", comentó Daimiel sobre las dos principales sorpresas que hubo en las rondas de cuartos de final en las que, tanto Barça como Valencia Basket quedaron apeados del torneo.

Kevin Punter se marchó lesionado de su hombro izquierdo en el duelo ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - David Grau

Un Daimiel que también quiso dar su pronóstico sobre la mala situación por la que pasa el Barça, agravada por una nueva desilusión como fue la de despedirse de la Copa a las primeras de cambio.

Así ve Antoni Daimiel la situación del Barça

"Creo que es muy difícil y tengo la sensación de que tampoco es muy diferente al año pasado. No es ideal la situación que hay para construir, están las lesiones, que si se ficha o no se ficha... y creo que es un obstáculo para un equipo que busca volver a la súperélite en cuanto a resultados y rendimiento. Me imagino que ahora la plantilla está muy descompensada y falta mucha confianza en ciertos jugadores. La situación es complicada, no sé si habrá algún movimiento en el club, pero da la sensación de que necesitarían algún refuerzo, sobre todo por la última lesión de Jan Vesely", comentó.

Por último, el periodista manchego destacó la buena actuación de Mario Hezonja en la victoria blanca por 92-69, pero también confía en que Marcelinho Huertas y Andrew Albicy sigan siendo importante en 'semis' tras sus grandes partidos en cuartos de final.

Mario Hezonja brilló en la victoria del Real Madrid ante Baxi Manresa / ACB Photo - David Grau

"Hezonja tiene este año todavía más funciones y misiones y las está saldando con muy buena nota. A priori puede ser ahora mismo el jugador más determinante. Pero hemos visto en los equipos canarios a sus dos bases titulares a un gran nivel (Marcelinho Huertas y Andrew Albicy). Con Unicaja todo el mundo utiliza los términos 'equipo coral', con una rotación muy amplia, cuesta más que destaque algún jugador. Pero creo que los que he nombrado están llamados a ser algunos de los protagonistas en semifinales", concluyó.