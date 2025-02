El HLA Alicante se deshace en Fuenlabrada

El HLA cae a domicilio ante Fuenlabrada en un encuentro igualado que se decantó por un mal primer cuarto de los alicantinos y por la calidad individual local en el tramo final.

Durante los minutos iniciales del primer cuarto, los lucentinos se impusieron al conjunto local y eso fue en gran parte gracias a King. Ante la ausencia de Larsen en el quinteto inicial, el base estadounidense se echó el equipo a la espalda y fue el principal responsable de la buena creación de juego interior de los suyos (5-11).

No obstante, no tardaron en desaparecer las dudas iniciales de Fuenlabrada. Tras empatar una diferencia de seis puntos en contra, consiguieron ponerse por delante de los alicantinos por primera vez en el partido obligando a Perelló a pedir tiempo muerto (16-11), aunque este no surtió efecto. De hecho, el técnico mallorquín quitó a King del terreno de juego y eso lo acusaron los suyos, que finalmente acabaron el asalto con un terrible parcial de 16-0 en contra (21-11).

La entrada de Larsen no cambió el rumbo del encuentro. Durante el inicio del segundo acto, el HLA fue capaz de defender mejor las transiciones fuenlabreñas, pero los esfuerzos atrás mermaron el ataque. El único que propuso algo distinto sobre la pista fue King, pero la poca movilidad de sus compañeros y el poderío físico de Nzosa y de Nwogbo inhabilitaron totalmente a los jugadores lucentinos.

Además, el paso de los minutos comenzó a desgastar al conjunto de Perelló, que notó como las fuerzas le empezaban a faltar a causa de venir de una sufrida prórroga ante Gipuzkoa. Los alicantinos empezaron a pedir el descanso y justo antes de marcharse a los vestuarios fueron capaces de maquillar algo el resultado para meterse en el partido (33-23).

Reacción infructuosa

El entretiempo le sentó de maravilla al Lucentum. Larsen comenzó a entonarse y, en general, los lucentinos empezaron a ganar duelos. Asimismo, comenzaron a cargar de faltas personales a los hombres más peligrosos de Fuenlabrada. Los de Perelló habían reaccionado y Toni Ten tuvo que pedir una pausa para evitar que los visitantes se volvieran a enganchar al marcador (35-29).

Pasado el ecuador del tercer cuarto, el encuentro dio un nuevo vuelco. Fuenlabrada adelantó líneas y gracias a una asistencia y un gran triple de Durán volvió a poner tierra de por medio. Los locales le pusieron calma al partido y durante los últimos dos minutos de cuarto trataron de apurar las posesiones para evitar que el HLA volviese a activarse. La idea le funcionó al entrenador castellonense y su equipo se marchó doce arriba al acto final (55-43).

Comenzó el último cuarto que, como a lo largo de todo el enfrentamiento, estuvo marcado por las faltas. Prácticamente no corrió el cronómetro y los lanzamientos libres terminaron siendo claves. La presencia del HLA Alicante en el tramo final del partido fue prácticamente testimonial. Sin nada que poder hacer, los alicantinos vieron como Fuenlabrada se alejó cada vez más en el marcador.

Moute a Bidias intenta tirar a canasta / HLA Alicante

La calidad individual terminó por decantar el resultado a favor de los locales. El marcador finalmente mostró un 85-63 que deja al Lucentum a la espera de que Valladolid no gane su partido de hoy ante Tizona Burgos para mantenerse a una victoria de la permanencia.